Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

«Прогресс МС-14» — уже четвертый корабль, который долетел до станции по сверхкороткой двухвитковой схеме. С момента старта до стыковки с МКС прошло три часа двадцать минут, то есть на полторы минуты больше, чем потребовалось кораблю-рекордсмену «Прогрессу МС-12» в июле 2019 года.
Корабль привез на МКС более двух тонн грузов, в том числе 1,35 тонны в грузовом отсеке — контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности для экипажа, оборудование для бортовых систем МКС, аппаратуру для проведения экспериментов. Также на «Прогресс МС-14» имеется 650 килограммов топлива для дозаправки станции, 46 килограммов воздуха и кислорода, питьевая вода.
Среди грузов — грейпфруты и апельсины, а также колбаски пиколини со вкусом пиццы, которые космонавтам надо будет съесть за пять дней — до 30 апреля.
Кроме того, на борту «Прогресса МС-14» находится символика к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и электронный носитель с фамилиями ее участников — своеобразный «Бессмертный полк».
Сейчас на МКС совершают полет россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
Ракета с кораблем стартовала с Байконура в 4.51 мск и через девять минут вывела корабль на орбиту. Носитель украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.
Ранее в Роскосмосе рассказали РИА Новости, что ракету «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-14» назвали «Ракетой Победы».