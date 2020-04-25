Главврач московской больницы рассказал о последствиях эпидемии

«Она (эпидемия — ред.) уже поменяла. Главным врагом человека перестал быть кто-то, а стало что-то. Я думаю, что какие-то вещи будут, более внимательное отношение к соблюдению санэпидобщежития», — сообщил Свет в подкасте РИА Новости «Как вы это делаете».
Отвечая на слухи о том, что сейчас в мире проходит репетиция к глобальной эпидемии, главврач заявил, что в таком случае человечество должно извлечь из этого урок. По его словам, сейчас бизнес начал активно помогать здравоохранению.
«Наверное, люди начнут думать, начнет думать большой бизнес, так как с его стороны как раз сейчас есть растерянность», — сказал главврач, отметив при этом, что уже в нынешней ситуации «очень большое количество бизнеса помогает здравоохранению».
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