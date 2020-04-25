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12:11 (мск), источник: РИА Новости

Главврач московской больницы рассказал о последствиях эпидемии

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. После завершениями эпидемии коронавируса люди станут более внимательными к соблюдению санэпиднорм, считает главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:31 MSK, 25.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 812 557+95 640
Скончалось197 217+6 232
Выздоровело794 377+49 797
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Источник: РИА Новости

«Она (эпидемия — ред.) уже поменяла. Главным врагом человека перестал быть кто-то, а стало что-то. Я думаю, что какие-то вещи будут, более внимательное отношение к соблюдению санэпидобщежития», — сообщил Свет в подкасте РИА Новости «Как вы это делаете».

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Отвечая на слухи о том, что сейчас в мире проходит репетиция к глобальной эпидемии, главврач заявил, что в таком случае человечество должно извлечь из этого урок. По его словам, сейчас бизнес начал активно помогать здравоохранению.

«Наверное, люди начнут думать, начнет думать большой бизнес, так как с его стороны как раз сейчас есть растерянность», — сказал главврач, отметив при этом, что уже в нынешней ситуации «очень большое количество бизнеса помогает здравоохранению».

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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