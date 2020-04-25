11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Поля тюльпанов в Голландии показали из космоса
Режим самоизоляции заставил нас отказаться от посещения парков и ботсадов, но любоваться весенними цветами можно онлайн. К тому же в очень необычном ракурсе.
Спутники миссии Copernicus Sentinel-2 в течение апреля фотографировали поля тюльпанов в Голландии.
Они показали еще нераспустившиеся цветы 5 апреля, затем начало цветения 15 апреля и пик, который наступил 20 апреля.
Из космоса поля цветов выглядят как яркие разноцветные лоскутки.
А вот в японском городе Сакура тюльпанами пришлось пожертвовать ради здоровья горожан. Несмотря на запрет властей, японцы продолжали приходить в парк, чтобы полюбоваться цветами, а потому работники парка решились на кардинальные меры. Они срезали более 100 тысяч цветов, чтобы местные жители больше не собирались большими группами.
Анна Лысенко