Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Меркель: нам еще долго придется жить с этим вирусом «Никто не хочет этого слышать, но это правда. Нам еще долго придется жить с этим вирусом», — сказала Меркель
Фоторепортажи
12Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
3135 лет перестройке и гласности
11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Поля тюльпанов в Голландии показали из космоса

Режим самоизоляции заставил нас отказаться от посещения парков и ботсадов, но любоваться весенними цветами можно онлайн. К тому же в очень необычном ракурсе.

Спутники миссии Copernicus Sentinel-2 в течение апреля фотографировали поля тюльпанов в Голландии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Как выглядит знаменитый парк цветов Кекенхоф без туристов (фото)

Они показали еще нераспустившиеся цветы 5 апреля, затем начало цветения 15 апреля и пик, который наступил 20 апреля.

Из космоса поля цветов выглядят как яркие разноцветные лоскутки.

А вот в японском городе Сакура тюльпанами пришлось пожертвовать ради здоровья горожан. Несмотря на запрет властей, японцы продолжали приходить в парк, чтобы полюбоваться цветами, а потому работники парка решились на кардинальные меры. Они срезали более 100 тысяч цветов, чтобы местные жители больше не собирались большими группами.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Опубликованы редкие снимки встречи союзников на Эльбе
Вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Тяжелый вертолет Ми-26Т перевернулся при посадке под Уренгоем
Инфекционист объяснил скачки числа заболевших COVID-19 в России
В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей
Ученые оценили эффективность самодельных масок
Здоровье
Почему взрываются зубы? Еще в XIX веке американские стоматологи описывали уникальные случаи, когда зубы пациентов разрывало на кусочки.
Hi-Tech
Россиянам показали новую защиту от коронавируса (цена) Известна цена и другие подробности
Авто
Как живут автосервисы во время карантина Авто Mail.ru поговорил с техническим директором сети автосервисов Владимиром Петровым и выяснил, как сейчас эта отрасль справляется с «карантином»: упал ли спрос на услуги техцентра и что будет после того, как закончится режим самоизоляции
Кино
10-летняя российская актриса получила контракт в Голливуде Марта Тимофеева снимется в сериале «Тайное общество мистера Бенедикта»
Новости партнеров
Как Москва помогает медикам, занятым борьбой с коронавирусом
Все по закону. Юрист: столица может сама штрафовать за нарушение карантина
ВОЗ предупреждает. Отмена ограничений грозит новой вспышкой коронавируса
Из Кремля в онлайн. «Звуковую дорожку» из-за COVID-19 проведут в интернете
Дети
80-летний Виторган показал красивое фото 2-летней дочери Народный артист рассказал, какой растет Этель
Леди
Альбина Джанабаева снялась в «нежной» фотосессии Певица принимает комплименты под новой фотографией в блоге.
Новости партнеров
Хватит болеть. Роспотребнадзор: самоизоляция закончится
От чего умирают пациенты с коронавирусной инфекцией
Ученые выяснили, когда именно происходит заражение COVID-19
Учимся во "Вконтакте". Платформу онлайн-обучения встроят в социальную сеть
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь