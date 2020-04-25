«Мы и в нормальное время друзей не видим»: почему скандинавам легче в самоизоляции

Скандинавы любят жить по одному и почти не ходят в бары, они много шутят про свою интровертность и индивидуализм. При этом, согласно глобальному индексу счастья, жители северных стран более всех довольны жизнью.
Значит ли это, что для счастья нам не нужна социализация, а пережить карантин не так тяжело, как кажется?
«Я помню разговор с бывшим премьером Финляндии, он шутил о том, как отличить финского интроверта от финского экстраверта. Интроверт при разговоре будет смотреть на свои ботинки, а экстраверт — на ваши», — говорит глава Института исследования счастья в Дании Майк Викинг.
«Да, люди из северных стран действительно считаются более интровертными, чем в целом по Европе. Но я хотел бы видеть глобальный индекс интровертов. Как бы это подсчитать?» — размышляет он.
Подсчитать интровертность сложно, зато Евростат содержит массу косвенных доказательств того, что скандинавы не склонны к активной социализации.
Согласно статистике, 40−45% населения Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Эстонии живут по одному. Эта доля примерно в полтора раза выше, чем в среднем по ЕС или, например, в Великобритании.
Финны объясняют свою тягу к одиночной жизни по-разному: культивация самостоятельности, урбанизация (родственники жителей больших городов часто остаются жить в сельской местности), достаточно высокие зарплаты.
Так или иначе, привычка жить по одному помогает финнам во время пандемии и повсеместной самоизоляции, считает профессор психологии из Университета Хельсинки Марко Елованио.
«Это как раз то, к чему мы привыкли. Не думаю, что на индивидуальном уровне мы все интроверты, но в нашей культуре больше приватности. У нас нет семей из нескольких поколений. Большинство квартир в городах — например, в Хельсинки, — рассчитаны на одного человека», — сказал он Русской службе
Примерно та же картина наблюдается в балтийских странах: здесь тоже высокий процент людей, имеющих индивидуальное жилье. А для балтийских женщин эта пропорция и вовсе самая высокая в Европе.
Латвийский
«Мы — не инопланетяне, нам нравится говорить и быть вместе, но нам не надо все время быть в публичных местах. Это не так сложно — быть дома со своими родственниками» — продолжает ее мысль глава Ассоциации психотерапевтов Эстонии Анна Клеинберг.
Второй момент: скандинавы, судя по статистике, не особо любят собираться в питейных заведениях.
Если британцы тратят в пабах по 25 млрд евро в год (первое место в Европе), то финны — лишь 350 миллионов, то есть примерно в 73 раза меньше. И это при том, что акциз на алкоголь в Финляндии — один из самых высоких в Европе.
«Люди проводят отпуска и выходные на дачах или дома, а не сидят в кафе и ресторанах, как это происходит в других европейских странах, — рассказывает профессор социологии Университета Йиваскила
Иными словами, кризисное закрытие баров и ресторанов, по идее, не должно сильно испортить жизнь финнам или эстонцам — они и так туда почти не ходят.
«Сложно сейчас не видеть друзей, но мы и так не очень часто это делаем. Но нам это легче, мы большие индивидуалисты», — признается профессор Вильска.
При этом скандинавы — самые счастливые люди в мире. ООН составляет «индекс счастья» с 2012 года, и каждый раз скандинавские страны оказываются в первой десятке. А согласно последнему исследованию, самая счастливая страна в мире — Финляндия.
«Нас это удивило, — признается финский профессор психологии Марко Илованио. — Я все еще думаю, что одиночество — не лучшая вещь для человека. Мы биологически социальны, нам нужны люди и социальные контакты, чтобы быть счастливыми».
Если человек не может быть счастлив без социальных контактов, то каким образом финны, которые не любят массовых посиделок в барах и живут по одному, могут быть самыми счастливыми в мире?
«Один из факторов счастья — социальная поддержка: есть ли
Думаю, для счастья нужны оба фактора: свобода, чтобы быть одному, если хочется, и свобода быть с
кем-товместе — если нужна поддержка. Это объясняет парадокс.
По мнению Марко Илованио, дело в том, что финны просто привыкли к одиночеству — а значит, научились с ним справляться. А поводы для того, чтобы ощущать себя счастливым, можно найти и без больших компаний.
«У нас есть функционирующая демократия, мы доверяем политикам и чиновникам, разница в доходах населения не такая уж большая. Много вещей делают нас счастливыми, несмотря на то, что мы, может быть, страдаем от одиночества больше, чем другие», — считает исследователь.
Как человек, живущий в культуре, где социализация ценится низко, а индивидуализм — высоко, Илованио советует поддерживать контакты при помощи телефонов и
«Во время этого кризиса волноваться не стоит», — говорит он.
А Майк Викинг признается, что его семья прекрасно проводит время за готовкой, чтением и виртуальными вечеринками. По его словам, счастье во время пандемии станет темой нового исследования, которое стартовало чуть больше недели назад.