Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Я думала, что больше не могу»Медсестра рассказала о борьбе с COVID-19 в Лондоне
Фоторепортажи
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
12:45 (мск), источник: Forbes

«Огромная доза ультрафиолета»: поможет ли солнечный свет в борьбе с коронавирусом

Солнечный свет, высокая влажность и температура выше 20 градусов Цельсия заметно снижает активность возбудителя COVID-19, выяснило правительство США. Эти выводы помогут для совершенствования гигиенических мер на фоне подготовки к снятию карантина.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:31 MSK, 25.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 815 347+95 825
Скончалось197 506+6 278
Выздоровело795 329+50 237
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Власти США в пятницу рассказали о результатах исследования воздействия ультрафиолета и влажности на вирус, вызывающий COVID-19. Анализ проводился Национальным центром биозащитного анализа и контрмер в Мэрилэнде. Его результаты пока не опубликованы.

Что показало исследование

Вирус быстрее погибает при высокой температуре и влажности.

  • «Период полураспада» вируса SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19) на поверхности без солнечного света при температуре 21−24 градуса по Цельсию и влажности 20% составляет 18 часов, отмечается в презентации заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайана.
  • При повышении влажности до 80% без солнца сила возбудителя снижается вдвое через 6 часов, а при росте температуры до 35 градусов — за 1 час. «Вирус погибает гораздо быстрее только лишь при увеличении температуры и влажности», — отметил Брайан.
  • Сильнее всего вирус, по его словам, подавляет солнечный свет и ультрафиолетовое излучение. При температуре 21−24 градуса и 80-процентной влажности на летнем солнце период полураспада вируса на поверхностях составляет 2 минуты.
  • В аэрозоле — например, в выдыхаемом человеком воздухе — при температуре 21−24 градусов и влажности 20% период полураспада SARS-CoV-2 составляет около 60 минут, а на солнце — 1,5 минуты, следует из презентации.

Почему это важно

Некоторые страны планируют ослаблять меры социального дистанцирования, поэтому важно понимать, как летняя жара повлияет на вирус и не случится ли осенью новая вспышка инфекции, как предполагают некоторые эксперты, отмечает Bloomberg. Погода и наличие ультрафиолета часто являются важными факторами для распространения инфекционных заболеваний. Например, передача вируса гриппа часто коррелирует с понижением температуры и уменьшением влажности воздуха.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала об опасности обеззараживания каких-либо частей тела облучением ультрафиолетовыми лампами, потом что это может стать причиной раздражения кожи.

Воздействие на организм солнца и температуры выше 25 градусов по Цельсию не является средством предотвращения COVID-19: коронавирусной инфекцией можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода, отмечает ВОЗ.

Как отреагировал Трамп

Прослушав презентацию, президент США Дональд Трамп, выглядел заинтригованным, отмечает Bloomberg. «Представьте, если на тело попадет огромная доза ультрафиолета или только очень мощный свет», — сказал Трамп, обращаясь к Уильяму Брайану. По словам Трампа, исследователи могут подать «свет внутрь организма через кожу, либо каким-то другим путем». «Я думаю, что это еще не проверено, но вы это протестируйте. Звучит интересно», добавил Трамп.

Возможно, убедившись, что подобные тесты могут состояться, президент США начал теоретизировать о преимуществах средств дезинфекции для борьбы с вирусом: «Когда я слышу, что дезинфектор убирает его за минуту — одну минуту — то есть ли способ сделать что-то подобное путем введения внутрь, фактически для очистки? Потому что вы видите, он попадает в легкие в огромных количествах. Так что было бы интересно проверить это». (цитата по The New York Times). На следующий день, как сообщает Bloomberg, Трамп попытался прояснить ситуацию и сказал, что его предположение об инъекции дезинфицирующего средства было «саркастическим».

Что говорят в России

С тем, что солнечный свет препятствует распространению коронавируса, соглашается и глава Минздрава России Михаил Мурашко. «Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня», — сказал Мурашко в ходе онлайн-трансляции в TikTok, писали РИА «Новости» 27 марта. По словам Мурашко, температура, которая тогда была в Москве (по прогнозу 11−13 градусов Цельсия) недостаточная, чтобы остановить распространение коронавируса. «Для него оптимальными режимами является температура в пределах 6−8 градусов, поэтому говорить о том, что сегодня климатические факторы способствуют инактивации вируса, пока нельзя», — отмечал министр.

Что говорят эксперты

То, что ультрафиолетовое облучение убивают частицы вируса в воздухе — это известный факт. Но, по словам докторов, способов для «освещения» ультрафиолетом инфицированных COVID-19 клеток внутри тела не существует, передает Reuters. «Вирус, который уже размножается во внутренних органах пациента, не убьет ни сидение на солнце, ни жара», — отметила профессор лондонского King`s College Пенелопа Уорд.

Новость
Убьет ли коронавирус летняя жара?

В словах Дональда Трампа все же есть здравая мысль: много солнца — это бактерицидный фактор, потому что там есть ультрафиолет, отмечает руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская: «От ультрафиолета гибнет инфекция». «В принципе есть в этом резон, потому что вирус действительно нестойкий во внешней среде именно за счет того, что его структура, основанная на молекуле РНК более хрупкая, чем у других инфекционных агентов», — полагает она.

По словам Малиновской, нестойкие РНК-вирусы плохо выживают на поверхностях, когда становится сухо и тепло: для сохранности вируса хорошо, когда прохладно, сыро, а для передачи инфекции важна скученность людей: «Скорее всего, этот новый вирус с механизмом передачи при помощи близкого контакта, а не с помощью предметов». Сеть KDL, как и ряд других медлабораторий, с конца марта проводит исследования COVID-19, однако, отмечает Малиновская, компания проводит тесты для пациентов медицинских учреждений, и не тестирует жизнеспособность нового вируса на поверхностях или под солнечным светом.

Коронавирусы сохраняются в продуктах питания при температуре холодильника, в то же время высокая влажность и высокая температура снижают активность возбудителей, рассказал кандидат биологических наук, исследователь истории эпидемий Михаил Супотницкий.

По его словам, представленные США данные о живучести возбудителя COVID-19 были понятны специалистам в России ранее по аналогии с уже известными данными по живучести других коронавирусов. В то же время пандемия данного типа встречается впервые и заранее предсказать ее исход «очень сложно». «Я думаю, что вот сейчас мы на пике. Чисто мое субъективное мнение — месяц это еще продлится и будет хвост эпидемии», — сказал Михаил Супотницкий. Будет ли вторая волна COVID-10, по его словам, «никто не может сказать точно, потому что не разобрались с реальной эпидемиологией COVID-19».

Как это можно использовать

Например, компания из Калифорнии Dimer UCV Innovations считает ультрафиолет отличным способом стерилизации салонов самолетов, пишет Reuters. Чистящая машина, излучающая УФ-лучи, была разработанна в 2014 году, но только с наступлением пандемии коронавируса спрос на нее реально вырос. «Мы не хотим использовать пандемию для создания спроса в этой индустрии. Такова ситуация и мы создаем оборудование настолько быстро, насколько можем», — сказал президент и сооснователь Dimer UCV Innovations Элиот Крейтенберг.

5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:31 MSK, 25.04
 Третья мировая и победа справедливости: каким будет мир после вируса
Стратегия диванной войны. Чем нынешний кризис отличается от всех предыдущих
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 апреля
Голикова заявила об усталости населения от ограничений из-за COVID-19
Трамп для лечения Covid-19 предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь. Врачи в ужасе и просят его не слушать
Роспотребнадзор ожидает пика COVID-19 после майских праздников
Греф оценил стоимость «кредитных каникул» для банков в 160 млрд
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Тяжелый вертолет Ми-26Т перевернулся при посадке под Уренгоем
Инфекционист объяснил скачки числа заболевших COVID-19 в России
Поля тюльпанов в Голландии показали из космоса
В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей
Здоровье
Почему взрываются зубы? Еще в XIX веке американские стоматологи описывали уникальные случаи, когда зубы пациентов разрывало на кусочки.
Hi-Tech
Россиянам показали новую защиту от коронавируса (цена) Известна цена и другие подробности
Горячие темы на Авто
Мысли вслух. 416
Возможно жесткий карантин в Москве ввели специально для разорения? ? 342
О форуме и не только 213
Темнеет... 126
Кино
10-летняя российская актриса получила контракт в Голливуде Марта Тимофеева снимется в сериале «Тайное общество мистера Бенедикта»
Новости партнеров
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Сын Понаровской протянет еще недели три
Коронавирус пришел за Винокуром
У Кудрявцевой умер третий ребенок: телеведущая сообщила об этом в Сети
Популярные темы на «Детях»
а как надо поступить? 315
Если продлят карантин на май ? 235
Как думаете характер вируса искусственный? Верите ли вы, что переболеют все? 208
Как сказать соседке? 136
Леди
Аль Пачино – 80! Как выглядит и чем занимается актер сегодня 25 апреля актер отмечает день рождения.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь