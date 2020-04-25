«Огромная доза ультрафиолета»: поможет ли солнечный свет в борьбе с коронавирусом

Власти США в пятницу рассказали о результатах исследования воздействия ультрафиолета и влажности на вирус, вызывающий COVID-19. Анализ проводился Национальным центром биозащитного анализа и контрмер в Мэрилэнде. Его результаты пока не опубликованы.
Что показало исследование
Вирус быстрее погибает при высокой температуре и влажности.
- «Период полураспада» вируса SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19) на поверхности без солнечного света при температуре 21−24 градуса по Цельсию и влажности 20% составляет 18 часов, отмечается в презентации заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайана.
- При повышении влажности до 80% без солнца сила возбудителя снижается вдвое через 6 часов, а при росте температуры до 35 градусов — за 1 час. «Вирус погибает гораздо быстрее только лишь при увеличении температуры и влажности», — отметил Брайан.
- Сильнее всего вирус, по его словам, подавляет солнечный свет и ультрафиолетовое излучение. При температуре 21−24 градуса и 80-процентной влажности на летнем солнце период полураспада вируса на поверхностях составляет 2 минуты.
- В аэрозоле — например, в выдыхаемом человеком воздухе — при температуре 21−24 градусов и влажности 20% период полураспада SARS-CoV-2 составляет около 60 минут, а на солнце — 1,5 минуты, следует из презентации.
Почему это важно
Некоторые страны планируют ослаблять меры социального дистанцирования, поэтому важно понимать, как летняя жара повлияет на вирус и не случится ли осенью новая вспышка инфекции, как предполагают некоторые эксперты, отмечает Bloomberg. Погода и наличие ультрафиолета часто являются важными факторами для распространения инфекционных заболеваний. Например, передача вируса гриппа часто коррелирует с понижением температуры и уменьшением влажности воздуха.
В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала об опасности обеззараживания каких-либо частей тела облучением ультрафиолетовыми лампами, потом что это может стать причиной раздражения кожи.
Воздействие на организм солнца и температуры выше 25 градусов по Цельсию не является средством предотвращения COVID-19: коронавирусной инфекцией можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода, отмечает ВОЗ.
Как отреагировал Трамп
Прослушав презентацию, президент США Дональд Трамп, выглядел заинтригованным, отмечает Bloomberg. «Представьте, если на тело попадет огромная доза ультрафиолета или только очень мощный свет», — сказал Трамп, обращаясь к Уильяму Брайану. По словам Трампа, исследователи могут подать «свет внутрь организма через кожу, либо каким-то другим путем». «Я думаю, что это еще не проверено, но вы это протестируйте. Звучит интересно», добавил Трамп.
Возможно, убедившись, что подобные тесты могут состояться, президент США начал теоретизировать о преимуществах средств дезинфекции для борьбы с вирусом: «Когда я слышу, что дезинфектор убирает его за минуту — одну минуту — то есть ли способ сделать что-то подобное путем введения внутрь, фактически для очистки? Потому что вы видите, он попадает в легкие в огромных количествах. Так что было бы интересно проверить это». (цитата по The New York Times). На следующий день, как сообщает Bloomberg, Трамп попытался прояснить ситуацию и сказал, что его предположение об инъекции дезинфицирующего средства было «саркастическим».
Что говорят в России
С тем, что солнечный свет препятствует распространению коронавируса, соглашается и глава Минздрава России Михаил Мурашко. «Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня», — сказал Мурашко в ходе онлайн-трансляции в TikTok, писали РИА «Новости» 27 марта. По словам Мурашко, температура, которая тогда была в Москве (по прогнозу 11−13 градусов Цельсия) недостаточная, чтобы остановить распространение коронавируса. «Для него оптимальными режимами является температура в пределах 6−8 градусов, поэтому говорить о том, что сегодня климатические факторы способствуют инактивации вируса, пока нельзя», — отмечал министр.
Что говорят эксперты
То, что ультрафиолетовое облучение убивают частицы вируса в воздухе — это известный факт. Но, по словам докторов, способов для «освещения» ультрафиолетом инфицированных COVID-19 клеток внутри тела не существует, передает Reuters. «Вирус, который уже размножается во внутренних органах пациента, не убьет ни сидение на солнце, ни жара», — отметила профессор лондонского King`s College Пенелопа Уорд.
В словах Дональда Трампа все же есть здравая мысль: много солнца — это бактерицидный фактор, потому что там есть ультрафиолет, отмечает руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская: «От ультрафиолета гибнет инфекция». «В принципе есть в этом резон, потому что вирус действительно нестойкий во внешней среде именно за счет того, что его структура, основанная на молекуле РНК более хрупкая, чем у других инфекционных агентов», — полагает она.
По словам Малиновской, нестойкие РНК-вирусы плохо выживают на поверхностях, когда становится сухо и тепло: для сохранности вируса хорошо, когда прохладно, сыро, а для передачи инфекции важна скученность людей: «Скорее всего, этот новый вирус с механизмом передачи при помощи близкого контакта, а не с помощью предметов». Сеть KDL, как и ряд других медлабораторий, с конца марта проводит исследования COVID-19, однако, отмечает Малиновская, компания проводит тесты для пациентов медицинских учреждений, и не тестирует жизнеспособность нового вируса на поверхностях или под солнечным светом.
Коронавирусы сохраняются в продуктах питания при температуре холодильника, в то же время высокая влажность и высокая температура снижают активность возбудителей, рассказал кандидат биологических наук, исследователь истории эпидемий Михаил Супотницкий.
По его словам, представленные США данные о живучести возбудителя COVID-19 были понятны специалистам в России ранее по аналогии с уже известными данными по живучести других коронавирусов. В то же время пандемия данного типа встречается впервые и заранее предсказать ее исход «очень сложно». «Я думаю, что вот сейчас мы на пике. Чисто мое субъективное мнение — месяц это еще продлится и будет хвост эпидемии», — сказал Михаил Супотницкий. Будет ли вторая волна COVID-10, по его словам, «никто не может сказать точно, потому что не разобрались с реальной эпидемиологией COVID-19».
Как это можно использовать
Например, компания из Калифорнии Dimer UCV Innovations считает ультрафиолет отличным способом стерилизации салонов самолетов, пишет Reuters. Чистящая машина, излучающая УФ-лучи, была разработанна в 2014 году, но только с наступлением пандемии коронавируса спрос на нее реально вырос. «Мы не хотим использовать пандемию для создания спроса в этой индустрии. Такова ситуация и мы создаем оборудование настолько быстро, насколько можем», — сказал президент и сооснователь Dimer UCV Innovations Элиот Крейтенберг.