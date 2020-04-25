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12:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, где на Земле время течет быстрее

Им пришлось собрать сверхточные атомные часы и взобраться на вершину Tokyo Skytree.

Источник: AP 2020

На вершинах небоскребов время течет быстрее, чем внизу, установили исследователи из Токийского университета, сообщает Daily Mail.

Для экспериментов группа ученых во главе с профессором квантовой электроники Хидетоши Катори поднялась на Tokyo Skytree. Эта телевизионная башня в Токио самая высокая среди телебашен мира и второе по высоте сооружение в мире после «Бурдж-Халифа». Крыша башни находится на высоте 471 метра, а шпиль достигает 634 метров в высоту.

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Tokyo Skytree

Для экспериментов команде пришлось собрать нестандартные атомные часы размером с большой холодильник и перенести их на вершину башни. Измерения показали, что на верхушке Tokyo Skytree время течет на 4 наносекунды быстрее, чем на земле.

Это первое подобное исследование для высоких зданий, хотя о том, что время идет быстрее на орбите и в верхних слоях атмосферы, ученые знали и раньше.

Анна Лысенко

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