12:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, где на Земле время течет быстрее
Им пришлось собрать сверхточные атомные часы и взобраться на вершину Tokyo Skytree.
На вершинах небоскребов время течет быстрее, чем внизу, установили исследователи из Токийского университета, сообщает Daily Mail.
Для экспериментов группа ученых во главе с профессором квантовой электроники Хидетоши Катори поднялась на Tokyo Skytree. Эта телевизионная башня в Токио самая высокая среди телебашен мира и второе по высоте сооружение в мире после «Бурдж-Халифа». Крыша башни находится на высоте 471 метра, а шпиль достигает 634 метров в высоту.
Для экспериментов команде пришлось собрать нестандартные атомные часы размером с большой холодильник и перенести их на вершину башни. Измерения показали, что на верхушке Tokyo Skytree время течет на 4 наносекунды быстрее, чем на земле.
Это первое подобное исследование для высоких зданий, хотя о том, что время идет быстрее на орбите и в верхних слоях атмосферы, ученые знали и раньше.
Анна Лысенко