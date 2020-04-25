Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы Сергей Собянин предложил расширить систему цифровых пропусков на все российские регионы
Фоторепортажи
12Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
13:22 (мск), источник: Lenta.Ru

В России за сутки выявлено 5966 случаев заражения коронавирусом

Еще 5966 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
13:33 (мск)В Москве за сутки выявили 2612 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:31 MSK, 25.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 822 003+100 649
Скончалось197 578+6 347
Выздоровело796 300+50 695
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Новые случаи зафиксированы в 83 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области.

Коллекции
Как пандемия COVID-19 повлияла на Землю

Таким образом число заразившихся с начала эпидемии в России достигло 74 588 в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

По всему миру на утро 25 апреля насчитывается более 2,7 миллионов случаев заражения. С начала пандемии умерли 195 920 пациентов, еще 781 382 выздоровели.

24 апреля, сообщалось, что критерии госпитализации россиян с коронавирусом предложили пересмотреть для облегчения нагрузки на систему здравоохранения. В частности, предлагается госпитализировать не по формальным признакам, таким как температура 38 градусов, а по дыхательной недостаточности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Голикова: количество заболевших коронавирусом в России выросло более, чем в два раза
Во время загрузки произошла ошибка.
24 апреля© Ньюстюб
Как коронавирус распространяется при чихании
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 14:00 MSK, 25.04
 Обнаженная Вера Брежнева призвала оставаться дома. Фото
Кремль о сроках снятия ограничений из-за коронавируса
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 апреля
Голикова заявила об усталости населения от ограничений из-за COVID-19
Трамп для лечения Covid-19 предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь. Врачи в ужасе и просят его не слушать
Роспотребнадзор ожидает пика COVID-19 после майских праздников
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Как ультрафиолет может помочь в борьбе с коронавирусом
Ученые узнали, где время течет быстрее
Инфекционист объяснил скачки числа заболевших COVID-19 в России
Здоровье
Почему взрываются зубы? Еще в XIX веке американские стоматологи описывали уникальные случаи, когда зубы пациентов разрывало на кусочки.
Hi-Tech
Россиянам показали новую защиту от коронавируса (цена) Известна цена и другие подробности
Авто
Как живут автосервисы во время карантина Авто Mail.ru поговорил с техническим директором сети автосервисов Владимиром Петровым и выяснил, как сейчас эта отрасль справляется с «карантином»: упал ли спрос на услуги техцентра и что будет после того, как закончится режим самоизоляции
Кино
10-летняя российская актриса получила контракт в Голливуде Марта Тимофеева снимется в сериале «Тайное общество мистера Бенедикта»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
80-летний Виторган показал красивое фото 2-летней дочери Народный артист рассказал, какой растет Этель
Леди
Альбина Джанабаева снялась в «нежной» фотосессии Певица принимает комплименты под новой фотографией в блоге.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь