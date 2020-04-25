В России за сутки выявлено 5966 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи зафиксированы в 83 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области.
Таким образом число заразившихся с начала эпидемии в России достигло 74 588 в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.
По всему миру на утро 25 апреля насчитывается более 2,7 миллионов случаев заражения. С начала пандемии умерли 195 920 пациентов, еще 781 382 выздоровели.
24 апреля, сообщалось, что критерии госпитализации россиян с коронавирусом предложили пересмотреть для облегчения нагрузки на систему здравоохранения. В частности, предлагается госпитализировать не по формальным признакам, таким как температура 38 градусов, а по дыхательной недостаточности.