14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дизайнер показал, как бы выглядели маски Ван Гога и Пикассо
Карантин стимулирует творчество.
Житель Стамбула Эртан Атай дорисовал медицинские маски на автопортреты Ван Гога, Фриды Кало, Густава Климта, Эдварда Мунка и других художников.
Это не привычные изделия голубого цвета из аптеки, а самые настоящие репродукции известных картин.
Атай работает креативным директором в одном из рекламных агентств. Он всегда интересовался искусством и много рисовал. Несколько лет назад Эртан завел страничку в соцсети, где стал публиковать свои коллажи.
Атай использует образы из классической живописи, остроумно сочетая их с персонажами современной масскультуры.
Анна Лысенко