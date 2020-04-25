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14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнер показал, как бы выглядели маски Ван Гога и Пикассо

Карантин стимулирует творчество.

Житель Стамбула Эртан Атай дорисовал медицинские маски на автопортреты Ван Гога, Фриды Кало, Густава Климта, Эдварда Мунка и других художников.

Это не привычные изделия голубого цвета из аптеки, а самые настоящие репродукции известных картин.

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Атай работает креативным директором в одном из рекламных агентств. Он всегда интересовался искусством и много рисовал. Несколько лет назад Эртан завел страничку в соцсети, где стал публиковать свои коллажи.

Атай использует образы из классической живописи, остроумно сочетая их с персонажами современной масскультуры.

Анна Лысенко

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15:47 (мск)© Ньюстюб
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