Российские врачи опубликовали список умерших от коронавируса коллег

Документ получил название «Список памяти», и он находится в открытом доступе. Пользователи могут самостоятельно делиться информацией о погибших медиках.
«Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику. Правильную статистику ведет начальство, они делят умерших на правильных и неправильных, больных и здоровых, поздно обратившихся и вовремя обратившихся, нарушавших режим и сидевших дома. Судить, кто до заражения был так болен, что недостоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода», — заявили авторы проекта.
В реестре уже больше 20 имен, среди них — врачи, медсестры, санитарки, лаборанты и другие медицинские работники.
Ранее в этот же день стало известно, что врач петербургской Елизаветинской больницы скончался от коронавируса, которым заразился во время работы с инфицированными пациентами.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.
По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000−112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.