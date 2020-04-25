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19:50 (мск), источник: Известия

Российские врачи опубликовали список умерших от коронавируса коллег

Российские врачи в субботу, 25 апреля, обнародовали список своих коллег, которые скончались после заражения коронавирусной инфекцией.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:31 MSK, 25.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 858 489+97 368
Скончалось199 874+6 203
Выздоровело809 923+49 876
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Источник: Известия

Документ получил название «Список памяти», и он находится в открытом доступе. Пользователи могут самостоятельно делиться информацией о погибших медиках.

«Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику. Правильную статистику ведет начальство, они делят умерших на правильных и неправильных, больных и здоровых, поздно обратившихся и вовремя обратившихся, нарушавших режим и сидевших дома. Судить, кто до заражения был так болен, что недостоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода», — заявили авторы проекта.

Что полезно знать
Если сидишь дома

В реестре уже больше 20 имен, среди них — врачи, медсестры, санитарки, лаборанты и другие медицинские работники.

Ранее в этот же день стало известно, что врач петербургской Елизаветинской больницы скончался от коронавируса, которым заразился во время работы с инфицированными пациентами.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000−112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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