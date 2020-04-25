Коронавирус COVID-19: главные события 25 апреля

Еще 5966 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки. Новые случаи зафиксированы в 83 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области. Таким образом, число заразившихся с начала эпидемии в России достигло 74 588 в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.
В течение последней недели ежедневный прирост заболевших COVID-19 в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек. Такие скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости.
Исследователи создали специальную аэрозольную установку, при помощи которой изучили, как удерживает та или иная маска вредные частицы. Система распыляла в воздухе жидкость и частицы твердой материи, после чего ее проверяли на масках из разных материалов.
Падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008—2009 годов. По сути, это кризис таких объемов впервые со Времен второй мировой войны.
Он подчеркнул, что текущий кризис уникальный и обладает тремя особенностями.
Первый коронавирус, вызывающий у человека острую респираторную инфекцию, ученые обнаружили больше полувека назад. С тех пор они открыли еще несколько штаммов, но до сих пор остается неясным, почему некоторые коронавирусы вызывают обычную простуду, а другие отличаются высоким уровнем смертности среди зараженных. У коронавирусов самая длинная
Сейчас в мире разрабатывается и опробуется более 150 препаратов против коронавируса. Большинство из них — это уже существующие лекарства, и ученые выясняют, могут ли они воздействовать на вирус. Пока слишком рано говорить, когда появится лекарство, способное излечить COVID-19.
Скандинавы любят жить по одному и почти не ходят в бары. Такие привычки помогают им во время пандемии и повсеместной самоизоляции. При этом, согласно глобальному индексу счастья, жители северных стран более всех довольны жизнью. Значит ли это, что для счастья нам не нужна социализация, а пережить карантин не так тяжело, как кажется?
Солнечный свет, высокая влажность и температура выше 20 градусов Цельсия заметно снижают активность возбудителя COVID-19, выяснило правительство США. Эти выводы помогут для совершенствования гигиенических мер на фоне подготовки к снятию карантина.
Официально ограничительных мер власти Белоруссии не вводили, однако и без них за последние два месяца жизнь в Белоруссии сильно изменилась. Закрылись театры и концертные залы, все больше людей работают дистанционно и добровольно переходят на режим самоизоляции. Карантин как бы есть — и как бы его нет. И все это на фоне более 8,7 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией.
Экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что очень рада глобальному экономическому кризису, возникшему в результате пандемии коронавируса, так как благодаря кризису реализовалась ее мечта: снизились выбросы углерода в атмосферу.
Житель Стамбула Эртан Атай дорисовал медицинские маски на автопортреты Ван Гога, Фриды Кало, Густава Климта, Эдварда Мунка и других художников. Это не привычные изделия голубого цвета из аптеки, а самые настоящие репродукции известных картин.