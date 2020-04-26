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03:22 (мск), источник: РИА Новости

Онищенко рассказал, когда могут ослабить самоизоляцию для пожилых людей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим после майских праздников могут ослабить режим самоизоляции для пожилых людей, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:31 MSK, 26.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 893 729+102 743
Скончалось202 668+6 748
Выздоровело816 211+34 829
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Источник: РИА Новости/пресс-служба Госдумы

Ранее вирусологи на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой отметили, что после майских праздников можно будет делать послабление режима самоизоляции для пожилых людей.

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Если сидишь дома

«Я хотел бы в это очень верить (в ослабление режима самоизоляции для пожилых людей после майских праздников). Все-таки, поверьте мне: природа будет делать своё позитивное дело для нас… Есть законы, и законы вот в чем состоят: подъем заболеваемости кишечных (инфекций) начинается в августе-сентябре, это железное правило. Потом с похолоданием вступают острые респираторные инфекции. И эта инфекция пришла в тот срок, когда ей положено. Значит, будет она работать по этим законам и, безусловно, вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе», — сказал Онищенко РИА Новости.

Депутат назвал коронавирусную инфекцию «очень лояльной», уточнив, что в 40% случаев люди даже не знают, что они заражены. При этом Онищенко подчеркнул, что инфекция «коварна» по отношению к людям старшего возраста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
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