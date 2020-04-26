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06:17 (мск), источник: РИА Новости

На Камчатку из Таиланда вернулись 124 российских туриста

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — РИА Новости. Вывозной рейс из Бангкока в Петропавловск-Камчатский прибыл в аэропорт назначения, на борту чартера находились 124 человека, сообщила РИА Новости руководитель регионального агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:31 MSK, 26.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 897 645+106 659
Скончалось202 880+6 960
Выздоровело817 034+35 652
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Отмечается, что рейс выполняла авиакомпания «Аврора». Перелет был возможен лишь для россиян, живущих в Дальневосточном федеральном округе. Вместе с тем, по предварительным данным властей края, все пассажиры являются жителями региона.

«Все туристы будут направлены на двухнедельный карантин в обсерватор, оборудованный на базе санатория “Жемчужина Камчатки” в Елизовском районе. Там же силами волонтеров организован прием необходимых прилетевшим туристам вещей от их родственников и знакомых», — сказала Стратонова.

Она также отметила, что на понедельник запланирован вывозной рейс из Вьетнама в Новосибирск. В настоящее время на него уже зарегистрировались 12 из 18 жителей Камчатки, оказавшихся в этой стране.

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