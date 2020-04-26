На Камчатку из Таиланда вернулись 124 российских туриста

Отмечается, что рейс выполняла авиакомпания «Аврора». Перелет был возможен лишь для россиян, живущих в Дальневосточном федеральном округе. Вместе с тем, по предварительным данным властей края, все пассажиры являются жителями региона.
«Все туристы будут направлены на двухнедельный карантин в обсерватор, оборудованный на базе санатория “Жемчужина Камчатки” в Елизовском районе. Там же силами волонтеров организован прием необходимых прилетевшим туристам вещей от их родственников и знакомых», — сказала Стратонова.
Она также отметила, что на понедельник запланирован вывозной рейс из Вьетнама в Новосибирск. В настоящее время на него уже зарегистрировались 12 из 18 жителей Камчатки, оказавшихся в этой стране.