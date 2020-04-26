Число зараженных коронавирусом в Киргизии выросло до 682 человек

«На 26 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 17 новых случаев СOVID-19», — заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых инфицированных пятеро — медработники.
Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в республике на сегодняшний день достигло 682 человек, из них 180 — медработники. Восемь человек погибли. Выздоровели — 370 человек.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, — режим чрезвычайного положения.