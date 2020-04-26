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07:46 (мск), источник: РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Киргизии выросло до 682 человек

БИШКЕК, 26 апр — РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 682, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:31 MSK, 26.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 898 082+88 128
Скончалось203 025+6 019
Выздоровело822 165+33 096
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«На 26 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 17 новых случаев СOVID-19», — заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых инфицированных пятеро — медработники.

Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в республике на сегодняшний день достигло 682 человек, из них 180 — медработники. Восемь человек погибли. Выздоровели — 370 человек.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, — режим чрезвычайного положения.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:31 MSK, 26.04
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