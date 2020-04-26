Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решения, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
12Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
10:34 (мск), источник: Известия

МЧС рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Покидать место самоизоляции можно исключительно в ситуации опасности для жизни или здоровья, например, при пожаре, сообщили в МЧС России. Рекомендации спасателей опубликованы на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Коронавирус COVID-19
10:43 (мск)В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:31 MSK, 26.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 899 830+87 273
Скончалось203 044+5 827
Выздоровело822 676+28 299
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

«Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и др.)», — говорится в документе.

Спасатели рекомендовали гражданам договориться с родственниками, волонтерами или соседями об обеспечении продуктами и выносе мусора, а также напомнили о запрете покидать помещения и иметь «личные контакты с лицами, осуществляющими доставку».

Читайте также
Психологи МЧС сообщили, что большинство россиян сумели приспособиться к самоизоляции

Кроме того, специалисты МЧС напомнили о необходимости сообщать о статусе «изолированного» в случае вызова сотрудников спецслужб или медработников, пишет «Газета. Ру».

15 апреля в МЧС России рассказали о том, что регулярная влажная уборка и дезинфекция домашних помещений снижает риск заражения коронавирусом во время самоизоляции. В ведомстве рекомендуют проводить уборку дома средствами с дезинфицирующим эффектом, а также регулярно проветривать жилье.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры приняли и в остальных регионах страны.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Рекомендации по безопасной доставке еды на дом
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 00:00 MSK, 26.04
 Дома со звездами: восьмичасовой концерт и чеховский альбом «Зверей»
Мои года — мое коварство: философия в будуаре Дениса Драгунского
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 апреля
Голикова заявила об усталости населения от ограничений из-за COVID-19
Трамп для лечения Covid-19 предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь. Врачи в ужасе и просят его не слушать
Роспотребнадзор ожидает пика COVID-19 после майских праздников
Трамп не видит смысла в регулярных брифингах по коронавирусу
В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым
«Уральский синдром»: как в СССР покончили с неизвестной болезнью
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
Власти Италии не прогнозируют открытие границ до конца года
Онищенко надеется на ослабление самоизоляции для пожилых людей
Как ультрафиолет может помочь в борьбе с коронавирусом
Здоровье
«Целебные» травы, которые на самом деле бесполезны Кроме того, они могут навредить.
Hi-Tech
Самый дешевый новый iPhone со смешной батареей: вся правда Мелкий экран, одна камера и смешная батарея.
Горячие темы на Авто
Мысли вслух. 437
Возможно жесткий карантин в Москве ввели специально для разорения? ? 415
помощи прошу ....((( 303
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте? 82
Кино
Сам себе стриптизер: Ченнингу Татуму — 40 Самый сексуальный мужчина в Голливуде отмечает день рождения: любуемся актером в его лучших ролях
Новости партнеров
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Лолита попала в психбольницу
У Кудрявцевой умер третий ребенок: телеведущая сообщила об этом в Сети
Дети
Годовалая дочь Нюши узнала маму на снимках в глянце, умилив сеть Девочка растрогала поклонников певицы
Леди
Образы 50-летней Мелании Трамп В честь юбилея рассматриваем элегантные, но пикантные образы жены Дональда Трампа.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь