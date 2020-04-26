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10:43 (мск), источник: Lenta.Ru

В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым

В Чечне вся мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамазана Кадырова. Фотографию спасатели опубликовали в своем Instagram-аккаунте.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:31 MSK, 26.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 899 830+87 273
Скончалось203 044+5 827
Выздоровело822 676+28 299
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«Вызов принимают представители различных министерств и ведомств, организаций, звезды российской эстрады, спортсмены и блогеры. Не остались на стороне и мы», — говорится в публикации. Сотрудники МЧС передали эстафету коллегам из других регионов.

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Кадыров побрился налысо и посоветовал мужской части населения республики последовать его примеру после того, как жители Чечни попросили его открыть парикмахерские, работа которых была приостановлена на время пандемии коронавируса.

Вслед за Кадыровым налысо побрились президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов и российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 00:00 MSK, 26.04
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