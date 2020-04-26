Роспотребнадзор: в России провели почти 3 миллиона тестов на коронавирус

Всего в России проведено более 2,8 миллиона тестов на коронавирус COVID-19, при этом 156 тысяч исследований провели за последние сутки.
В целом по стране положительные результаты анализов выявлены у 74 588 человек. Из ранее заболевших 6 250 человек уже выздоровели, 681 пациент умер. В мире, по данным портала Worldometers, заразились COVID-19 более 2,9 миллиона человек, свыше 203 тысяч умерли.
В Москве за последние сутки умерли 38 человек с COVID-19, общее число жертв в столице превысило 400. Как уточнили в городском оперштабе, у всех пациентов была пневмония.