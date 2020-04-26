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11:42 (мск), источник: Вести.Ru

Роспотребнадзор: в России провели почти 3 миллиона тестов на коронавирус

Под наблюдением медиков в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией остаются около 173 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Коронавирус COVID-19
12:08 (мск)Количество случаев заражения коронавирусом в России превысило 80 тысяч
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 908 527+93 180
Скончалось203 332+5 826
Выздоровело824 002+28 673
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Источник: Вести.Ru

Всего в России проведено более 2,8 миллиона тестов на коронавирус COVID-19, при этом 156 тысяч исследований провели за последние сутки.

В целом по стране положительные результаты анализов выявлены у 74 588 человек. Из ранее заболевших 6 250 человек уже выздоровели, 681 пациент умер. В мире, по данным портала Worldometers, заразились COVID-19 более 2,9 миллиона человек, свыше 203 тысяч умерли.

В Москве за последние сутки умерли 38 человек с COVID-19, общее число жертв в столице превысило 400. Как уточнили в городском оперштабе, у всех пациентов была пневмония.

Справка
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В России провели почти 3 миллиона тестов на коронавирус
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12:13 (мск)© Ньюстюб
Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:40 MSK, 26.04
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