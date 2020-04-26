Жители подмосковного Бутово массово нарушили режим самоизоляции

Несколько десятков человек в подмосковном Бутово в субботу вечером вышли на улицу: они общались и танцевали под музыку, которая громко играла на весь район, следует из видеозаписей, размещенных в социальных сетях. Региональный телеканал 360 пишет, что «дворовую вечеринку» устроили в ЖК «Бутово парк» в Ленинском городском округе.
Жители ближайших домов вызвали полицию. Приехали несколько экипажей, но навести порядок удалось далеко не сразу, уточнил телеканал «Россия 24». На одном из роликов видно, как толпа окружила автомобиль полиции и аплодирует.
20 апреля в Москве и нескольких крупных российских городах России прошли стихийные
Во Владикавказе прошел реальный митинг против режима самоизоляции. Полиция его жестко пресекла. Несколько десятков человек выходили на акцию протеста в Красноярске. В Новосибирске на Пасху горожане вышли отдохнуть на набережную.
Жители России устали от ограничений, признавала
Если следовать этой логике, то получается, что режим самоизоляции можно начать ослаблять после 9 мая.
В России, по данным на 25 апреля, зафиксированы 74 588 случаев заболевания. За последние сутки прирост числа инфицированных составил 5966 человек. Общее число летальных исходов достигло 681.