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11:32 (мск), источник: Forbes

Жители подмосковного Бутово массово нарушили режим самоизоляции

Жители подмосковного Бутово в субботу вечером нарушили режим самоизоляции и вышли на улицу: они общались, слушали музыку и танцевали. На неделе виртуальные и реальные митинги прошли еще в нескольких городах. Россияне устали от ограничений, признавала вице-премьер Голикова.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:31 MSK, 26.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 900 422+85 075
Скончалось203 055+5 549
Выздоровело822 760+27 431
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Несколько десятков человек в подмосковном Бутово в субботу вечером вышли на улицу: они общались и танцевали под музыку, которая громко играла на весь район, следует из видеозаписей, размещенных в социальных сетях. Региональный телеканал 360 пишет, что «дворовую вечеринку» устроили в ЖК «Бутово парк» в Ленинском городском округе.

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Жители ближайших домов вызвали полицию. Приехали несколько экипажей, но навести порядок удалось далеко не сразу, уточнил телеканал «Россия 24». На одном из роликов видно, как толпа окружила автомобиль полиции и аплодирует.

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20 апреля в Москве и нескольких крупных российских городах России прошли стихийные онлайн-митинги. Пользователи в комментариях в приложениях «Карты» и «Навигатор» от «Яндекса» требовали ввести чрезвычайное положение, финансово поддержать население, отменить карантин и даже отправить в отставку правительство.

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Во Владикавказе прошел реальный митинг против режима самоизоляции. Полиция его жестко пресекла. Несколько десятков человек выходили на акцию протеста в Красноярске. В Новосибирске на Пасху горожане вышли отдохнуть на набережную.

Жители России устали от ограничений, признавала вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», — заявила она. Растет число граждан, которые игнорируют режим самоизоляции, следует из индекса самоизоляции «Яндекса»: на уходящей неделе он не поднимался выше 2,6 баллов, что означает, что на улицах «очень много людей» (чем выше индекс — тем меньше людей на улицах). Если власть четко не объяснит, что после майских праздников могут быть послабления антивирусных ограничений, люди могут выйти на улицу в знак протеста, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, необходимы еще две недели строгого следования самоизоляции.

Если следовать этой логике, то получается, что режим самоизоляции можно начать ослаблять после 9 мая.

В России, по данным на 25 апреля, зафиксированы 74 588 случаев заболевания. За последние сутки прирост числа инфицированных составил 5966 человек. Общее число летальных исходов достигло 681.

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