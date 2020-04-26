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11:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Остров йети» продают дешевле лондонской квартиры

Дикое и красивое место Шетландского архипелага.

Частный остров Линга, расположенный между Норвегией и материковой Шотландией, выставлен на продажу, сообщает Metro.

Линга относится к Шетландским островам и на самом деле ближе к Норвегии, чем Шотландии. С высоты птичьего полета эта группа островов напоминает след йети, где Линга — большой палец, говорят британские географы.

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Площадь острова с живописными пейзажами и обилием дикой природы составляет 26 га. По словам нынешних владельцев, на Линге находятся два заброшенных коттеджа и площадка для строительства еще одного. Новый владелец также сможет построить пирс и даже обустроить на острове ферму.

Поскольку с коммуникациями на острове сложно, владельцу придется построить ветряную электростанцию и установить систему сбора и очистки воды.

За удовольствие стать владельцем «острова йети» придется заплатить 250 тыс. фунтов стерлингов (больше 23 млн рублей). Самое интересное, что это меньше, чем цена среднестатистической квартиры в Лондоне.

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Шетландские острова
Во время загрузки произошла ошибка.
Шетландские острова
Во время загрузки произошла ошибка.
Шетландские острова

Анна Лысенко

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