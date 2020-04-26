В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

«По состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам», — сказал Ми Фэн журналистам (цитата по Reuters).
По данным на 25 апреля, в Ухане всего было зарегистрировано 50,3 тыс. заражений. Умерли 3,9 тыс. человек. Всего в Китае зарегистрировано 83,9 тыс. заболевших и 4,6 тыс. умерших. Сейчас эпицентрами эпидемии стали США и страны Европы. Общее число заразившихся в мире составляет 2,9 млн, а умерших — 203 тыс.