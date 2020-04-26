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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 911 209+86 481
Скончалось203 412+5 745
Выздоровело825 886+27 772
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«По состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам», — сказал Ми Фэн журналистам (цитата по Reuters).

По данным на 25 апреля, в Ухане всего было зарегистрировано 50,3 тыс. заражений. Умерли 3,9 тыс. человек. Всего в Китае зарегистрировано 83,9 тыс. заболевших и 4,6 тыс. умерших. Сейчас эпицентрами эпидемии стали США и страны Европы. Общее число заразившихся в мире составляет 2,9 млн, а умерших — 203 тыс.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:31 MSK, 26.04
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