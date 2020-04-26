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13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер показал заброшенные секретные объекты в России (фото)

«Постапокалиптичные» снимки без ретуши.

Фотограф и любитель путешествий, пишущий под ником Ральф Майребс, исследует заброшенные уголки России и делится снимками в соцсетях.

На фото Майребса — руины шахтных пусковых установок, заброшенные заводы и бункеры, арочные укрытия для бомбардировщиков, радарные купола, водонапорные башни и многое другое.

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Руины шахтной пусковой установки, Новосибирская область
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Головные обтекатели Су-27
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РЛС «Даугава»
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Арочное укрытие для самолета
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РЛС
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Радарный купол
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Хранилище ракетного топлива

Анна Лысенко

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