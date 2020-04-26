13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер показал заброшенные секретные объекты в России (фото)
«Постапокалиптичные» снимки без ретуши.
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«Постапокалиптичные» снимки без ретуши.
Фотограф и любитель путешествий, пишущий под ником Ральф Майребс, исследует заброшенные уголки России и делится снимками в соцсетях.
На фото Майребса — руины шахтных пусковых установок, заброшенные заводы и бункеры, арочные укрытия для бомбардировщиков, радарные купола, водонапорные башни и многое другое.
Анна Лысенко