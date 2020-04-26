14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали самый безопасный способ заваривания кофе
Такой напиток не только не вредит, но и полезен.
Кофе, заваренный методом фильтрации, самый безопасный для человеческого организма, установили шведские исследователи.
Они изучали, как разные способы заваривания кофе влияют на состояние
Употребление отфильтрованного кофе снижало риск смерти от
«Нефильтрованный кофе содержит вещества, повышающие уровень холестерина в крови. Фильтр задерживает их и снижает вероятность сердечных приступов и преждевременной смерти», — говорит профессор Даг Телле из Гетеборгского университета.
Анна Лысенко