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14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали самый безопасный способ заваривания кофе

Такой напиток не только не вредит, но и полезен.

Источник: Reuters
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Кофе, заваренный методом фильтрации, самый безопасный для человеческого организма, установили шведские исследователи.

Они изучали, как разные способы заваривания кофе влияют на состояние сердечно-сосудистой системы и продолжительность жизни. Исследование ученых опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology.

Употребление отфильтрованного кофе снижало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 12% у мужчин и 20% у женщин.

«Нефильтрованный кофе содержит вещества, повышающие уровень холестерина в крови. Фильтр задерживает их и снижает вероятность сердечных приступов и преждевременной смерти», — говорит профессор Даг Телле из Гетеборгского университета.

Анна Лысенко

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