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16:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Роспотребнадзора: майские праздники нужно провести дома

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что России удастся избежать пика заболеваемости коронавирусом. По ее мнению, это может произойти, если люди не будут массово выходить из домов на майские праздники.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 915 368+86 596
Скончалось203 534+5 610
Выздоровело827 808+29 046
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Источник: РИА "Новости"

«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня», — сказала госпожа Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент передачи опубликовал ведущий Владимир Соловьев в Telegram-канале.

По мнению главы Роспотребнадзора, если на майские праздники люди выйдут на улицу, то страна вернется в точку, с которой она начинала по распространению COVID-19.
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Она считает, что гражданам не просто «лучше» остаться дома, они «должны» это сделать. «Вот сейчас мы должны. Должны самим себе, своим близким. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома», — считает Попова.

Глава Роспотребрандзора позитивно оценивает эффект от изоляции граждан. По ее словам, прирост заражений удалось снизить с почти 30% до меньше 10%. При этом удельный вес бессимптомных случаев превышает 45%. «То, что режим самоограничения сыграл максимально положительную роль — это абсолютно очевидно», — сказала Попова.

В России апрель объявлен нерабочим периодом. Во многих регионах действует режим изоляции граждан. В Москве и Подмосковье введен режим электронных пропусков. Их планируют внедрить еще в 21 регионе.

В России зарегистрировано около 81 тыс. заражений коронавирусом. Умерли почти 750 человек. За последние сутки прирост составил 6,4 тыс. заболеваний и 66 смертей.

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