Глава Роспотребнадзора: майские праздники нужно провести дома

«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня», — сказала госпожа Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент передачи опубликовал ведущий Владимир Соловьев в Telegram-канале.
Она считает, что гражданам не просто «лучше» остаться дома, они «должны» это сделать. «Вот сейчас мы должны. Должны самим себе, своим близким. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома», — считает Попова.
Глава Роспотребрандзора позитивно оценивает эффект от изоляции граждан. По ее словам, прирост заражений удалось снизить с почти 30% до меньше 10%. При этом удельный вес бессимптомных случаев превышает 45%. «То, что режим самоограничения сыграл максимально положительную роль — это абсолютно очевидно», — сказала Попова.
В России апрель объявлен нерабочим периодом. Во многих регионах действует режим изоляции граждан. В Москве и Подмосковье введен режим электронных пропусков. Их планируют внедрить еще в 21 регионе.
В России зарегистрировано около 81 тыс. заражений коронавирусом. Умерли почти 750 человек. За последние сутки прирост составил 6,4 тыс. заболеваний и 66 смертей.