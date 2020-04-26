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16:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Главный детский инфекционист России дал совет по срокам самоизоляции

Режим самоизоляции стоит продлить до 12 мая. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по детским инфекционным болезням Юрий Лобзин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 918 917+84 783
Скончалось203 622+5 217
Выздоровело828 422+25 717
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Источник: Агентство «Москва»

По его мнению, продолжение ограничительных мер до этого срока было бы целесообразным, а далее возможны другие варианты развития событий. «Ну, а дальше остается две недели до окончания учебного года. Ну что эти две недели нам дают», — дал совет Лобзин.

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Если сидишь дома

Главный детский инфекционист России уверен, что режим самоизоляции не сможет длиться до момента, пока не будет изобретена вакцина.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что передача коронавируса от человека к человеку может прекратиться, когда иммунитет к инфекции появится у 60 процентов населения. Она усомнилась в том, что меры самоизоляции можно будет отменить в ближайшее время.

По последним данным, в России зафиксировано 80494 случая заболевания COVID-2019, умерли 747 человека, 6767 выздоровели.

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