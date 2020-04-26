Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны

Отмечается, что особое внимание Шойгу попросил уделить выпускным курсам и классам.
Ранее, 20 апреля, министр обороны сообщил, что весенний призыв в России из-за нового коронавируса переноситься не будет. Он отметил, что призыв граждан на военную службу пройдет в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» с 1 апреля по 15 июля.
За последние сутки в России выявили 6361 случай заражения коронавирусом в 83 регионах. Кроме того, за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 517 человек. Общее число зараженных в России увеличилось до 80 949.