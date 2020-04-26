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19:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 920 660+62 171
Скончалось203 670+3 796
Выздоровело829 075+19 152
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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что особое внимание Шойгу попросил уделить выпускным курсам и классам.

Ранее, 20 апреля, министр обороны сообщил, что весенний призыв в России из-за нового коронавируса переноситься не будет. Он отметил, что призыв граждан на военную службу пройдет в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» с 1 апреля по 15 июля.

За последние сутки в России выявили 6361 случай заражения коронавирусом в 83 регионах. Кроме того, за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 517 человек. Общее число зараженных в России увеличилось до 80 949.

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