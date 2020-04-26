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20:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 26 апреля

Путин снова обратится к жителям России, Италия не откроет границы до конца года, а россияне начали нарушать режим самоизоляции.

Коронавирус COVID-19
21:00 (мск)В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 947 616+81 678
Скончалось205 607+4 909
Выздоровело860 023+49 696
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Источник: РИА "Новости"

Количество случаев заражения в России превысило 80 тысяч

В России за минувшие сутки заражение коронавирусом подтверждено еще у 6361 человека. Таким образом, общее число зараженных за все время достигло 80 949 человек. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве. Далее следуют Московская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург и Мурманская область.

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Песков анонсировал новое выступление Путина

Президент России может выступить на следующей неделе с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом. Несколько дней назад Песков заявил журналистам, что у правительства и президента есть еще неделя для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции из-за коронавируса.

Власти Италии не прогнозируют открытие границ до конца года

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини считает, что в этом году в Италии не будет международного туризма. Он сказал, что границы будут открывать в зависимости от ситуации в других странах. По числу заразившихся Италия находится на третьем месте в мире, а по числу смертей — на втором.

Жители Бутово массово нарушили режим самоизоляции

Несколько десятков человек в подмосковном Бутово в субботу вечером вышли на улицу: они общались и танцевали под музыку, которая громко играла на весь район, следует из видеозаписей, размещенных в социальных сетях. Жители ближайших домов вызвали полицию.

От коронавируса впервые умер епископ РПЦ

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в воскресенье от коронавируса, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле. Несколько дней назад он был госпитализирован в Курской областной клинической инфекционной больнице имени Н. А. Семашко.

Глава Роспотребнадзора: майские праздники нужно провести дома

Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня.
Анна Попова
Глава Роспотребнадзора 

Россиян предупредили о смене привычек и правил в ресторанах

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После пандемии коронавируса россиянам придется изменить свои привычки, а ресторанам — выработать новые правила безопасности персонала и посетителей. Ранее о введении новых правил предупредили в турецких отелях, работающих по системе «все включено».

В каких странах у COVID-19 меньше всего шансов

В клиниках и больницах по всему миру идет битва с COVID-19 — болезнью, вызываемой новым коронавирусом. Однако победа в этой битве в значительной степени зависит от эффективности системы здравоохранения.

На горе в Швейцарии появился гигантский российский флаг

На горе Маттерхорн в Швейцарии появился флаг России как символ солидарности с нашей страной во времена пандемии. Красочный снимок опубликовало посольство РФ в Берне. Проекция занимала площадь больше тысячи квадратных метров.

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