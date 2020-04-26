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21:55 (мск), источник: РИА Новости

Врач объяснил рост числа молодых пациентов с тяжелой формой COVID-19

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Молодые больные COVID-19 поздно сообщают о своих симптомах, заявил главврач Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов в эфире телеканала «Россия 1».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 956 073+78 586
Скончалось205 724+3 817
Выздоровело861 518+48 485
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Источник: РИА Новости

«Явной тенденции к снижению заболеваемости нет. Тяжесть среди молодых пациентов обусловлена тем, что имеет место поздняя обращаемость», — сказал он.

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, в свою очередь, ранее объяснил рост числа зараженных коронавирусом среди молодежи плохим соблюдением условий самоизоляции.

По последним данным, в России зафиксировали более 80 тысяч больных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 778 погибли, 6767 пациентов вылечились. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались.

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