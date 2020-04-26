Эксперт: пандемия коронавируса в России может закончиться в середине июня

Такое мнение высказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.
«SARS (респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.