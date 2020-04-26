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22:21 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: пандемия коронавируса в России может закончиться в середине июня

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Распространение в России заболевания, вызванного новым коронавирусом, может прекратиться в середине июня.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 956 073+78 586
Скончалось205 724+3 817
Выздоровело861 518+48 485
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Источник: РИА "Новости"

Такое мнение высказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

«SARS (респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV — прим. ТАСС) 2002 года сколько продолжалось? Три с половиной месяца. MERS (Ближневосточный респираторный коронавирусный синдром — прим. ТАСС) в 2013 году — три с половиной месяца. Есть какой-то определенный цикл этих заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май — три с половиной месяца. Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», — сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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