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26 апреля, источник: ТАСС

В новый КоАП введут ответственность за лающую ночью собаку и неисправную автосигнализацию

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Будущий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) расширяет ответственность за нарушение тишины ночью, в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП.

Источник: РИА "Новости"

«Часть 6 ст. 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — сообщили в Минюсте.

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«Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (к примеру, громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины, например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля», — отметили в Минюсте.

Минюст 30 января опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.

По итогам публичного обсуждения в Минюст России поступили предложения от 77 граждан, широкого круга коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе предпринимательских объединений, от 11 органов государственной власти субъектов РФ и шести органов местного самоуправления.

Всего поступило около 1300 предложений.

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