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00:18 (мск), источник: РИА Новости

Любовь Успенская раскритиковала считающих чужие деньги россиян

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Певица Любовь Успенская раскритиковала россиян, которые на фоне пандемии коронавирусной инфекции считают чужие деньги.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:31 MSK, 27.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 964 543+76 649
Скончалось206 055+3 687
Выздоровело862 859+48 834
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Источник: РИА Новости

Артистка также выразила восхищение работой врачей, которые каждый день борются «на передовой» за жизнь людей, однако, подчеркнула Успенская, есть люди, которые обесценивают труд медиков.

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«Мне больно и обидно, что некоторые люди в нашей стране этот труд обесценивают. Эдакие “диванные войска”, такие товарищи, которые наверняка знают, сколько денег кому нужно платить, кому куда идти, чем заниматься, как жить и как править Матушкой Россией. Люди, где ваша совесть? <…> Cчитать чужие деньги, ничего не сделав для того, чтобы заработать свои, обвинять некогда отдыхавших за пределами страны в том, что Россия теперь тоже “болеет”. Зачем?» — написала она в инстаграме.

Певица добавила, что очень разочаровалась в людях, которые «готовы глотки друг другу перегрызть в споре о каких-то сплетнях», тогда как их предки побеждали любые невзгоды вместе: войны, голод и эпидемии.

В России выявили порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, примерно семь тысяч пациентов излечились, свыше 700 скончались. Власти призвали россиян соблюдать режим самоизоляции, а также все меры предосторожности, в частности, носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.

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