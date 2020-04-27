11:42 (мск), источник: Аргументы и факты
Смерть на Миссисипи. Почему крупнейшая катастрофа в США прошла мимо народа?
Почти две тысячи пленных возвращались на корабле домой из концлагеря, когда прогремел взрыв.
На протяжении всей Гражданской войны в США пароход «Султана» (1719
Весной 1865-го гражданская война в США подходила к концу, до официального мира (9 мая) оставалось всего ничего. В середине апреля южане выпустили из двух близлежащих концлагерей (да, они уже существовали во время войны Севера и Юга) несколько тысяч пленных северян.
В речном порту города Виксбург капитану парохода Джеймсу Мейсону сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Местный квартирмейстер (начальник тыла по-нашему) Ройбен Хэтч попросил капитана Мейсона взять попутный груз — пленных. Взять не за спасибо: за перевозку каждого солдата было обещано по 2 доллара 75 центов, за каждого офицера — по 8 долларов. «Бешеные деньги», — подумал капитан парохода, который как раз шел на север.
Обстановка на борту осложнялась тем, что накануне у «Султаны» потек один из 4 котлов.
По свидетельству очевидцев, пленных распихали по всем корабельным закуткам, не говоря уже о том, что ими была забита верхняя палуба.
Два дня «Султана» шлепала шлицами вверх по реке, преодолевая один из самых больших за всю историю паводков. В тот год Миссисипи разлилась местами на 3 мили. Под воду ушли не только берега, но и некоторые города на берегах. Температура воды держалась в районе 15 градусов.
Путешествие на север продолжалось, пароход выгружал сахар (люди были не единственным грузом!), принимал топливо с угольных барж. В два пополуночи 27 апреля 1865 г., когда «Султана» находилась в 7 милях к северу от Мемфиса, произошло то, что должно было произойти: злополучный котел взорвался. Его примеру последовали два соседних. Вероятно, давление пара в котлах пришлось поднять до максимума, иначе колеса не выгребли бы против течения. И тогда не выдержала заплатка.
По другой версии, пароход заминировала разведка южан. Точно известно, что разработки адских машин, замаскированных под куски угля, велись ею для диверсий против флота северян.
Как бы то ни было, «Султана» лишилась хода и управления — взрывом был полностью уничтожен мостик вместе со штурвалом. Был вырван большой кусок обшивки, пароход начал тонуть. Он тонул и горел одновременно. Многих пленных с верхней палубы выбросило в реку. Для большинства ослабленных заключением солдат это было равносильно смертному приговору. Впрочем, участь тех, кто остался на «Султане», была не лучше.
Примерно в 9 утра то, что осталось от «Султаны», затонуло на траверзе нынешнего города Мэрион (Арканзас). В импровизированной спасательной операции участвовали с полдюжины катеров и пароходов, в том числе один из первых в мире броненосцев «Эссекс».
Трупы прибивало к берегам Миссисипи и через несколько месяцев после трагедии. Многие так никогда и не были найдены.
Капитан Мейсон,
760 спасенных были доставлены в Мемфис. Им повезло, что этот город с 1862 г. был крупным тыловым центром Севера. Там было много госпиталей с новейшим по тем временам оборудованием. Этим объясняется тот факт, что на суше умер «всего» 31 человек — кто от ожогов, кто от переохлаждения, кто от обоих факторов.
Надо сказать, катастрофа на Миссисипи прошла мимо американской общественности. Что такое потеря тысячи человек, если в Гражданской войне с обеих сторон пали более 600 тысяч, еще 400 с лишним тысяч пропали без вести? К тому же накануне взрыва «Султаны», 15 апреля, в театре в Вашингтоне был застрелен президент США Авраам Линкольн. Его гибель произвела на американцев куда большее впечатление: северяне скорбели, южане злорадствовали.
Обломки парохода были обнаружены только в 1982 г., музей в память о жертвах основали в 2015-м.