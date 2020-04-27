Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Проклятие чёрного золотаНасколько сильно Россия зависела от нефти при Николае II, Сталине, Хрущёве, Брежневе и Путине?
Фоторепортажи
60Телескоп «Хаббл» 30 лет делает нас ближе к звездам
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
11:42 (мск), источник: Аргументы и факты

Смерть на Миссисипи. Почему крупнейшая катастрофа в США прошла мимо народа?

Почти две тысячи пленных возвращались на корабле домой из концлагеря, когда прогремел взрыв.

Гибель колесного парохода «Султана» на Миссисипи 27 апреля 1865 года до сих пор остается крупнейшей речной катастрофой во всем мире. История тем более трагична, что она произошла с солдатами, только что освобожденными из плена.

Попутный груз

На протяжении всей Гражданской войны в США пароход «Султана» (1719 брутто-регистровых тонн водоизмещения) работал на южан. Возил хлопок из Сент-Луиса в Новый Орлеан, иногда — войска конфедератов.

Новость
Паром «Эстония». 25 лет страшной катастрофе в Балтийском море

Весной 1865-го гражданская война в США подходила к концу, до официального мира (9 мая) оставалось всего ничего. В середине апреля южане выпустили из двух близлежащих концлагерей (да, они уже существовали во время войны Севера и Юга) несколько тысяч пленных северян. Кто-то должен был перевезти их на территорию юнионистов. Тут и подвернулась «Султана».

В речном порту города Виксбург капитану парохода Джеймсу Мейсону сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Местный квартирмейстер (начальник тыла по-нашему) Ройбен Хэтч попросил капитана Мейсона взять попутный груз — пленных. Взять не за спасибо: за перевозку каждого солдата было обещано по 2 доллара 75 центов, за каждого офицера — по 8 долларов. «Бешеные деньги», — подумал капитан парохода, который как раз шел на север.

Обстановка на борту осложнялась тем, что накануне у «Султаны» потек один из 4 котлов. По-хорошему, на ремонт потребовалось бы 2−3 дня. Но капитан, который, как всегда, нуждался в деньгах, велел старшему механику уложиться в сутки. Выгодный заказ могли перехватить другие пароходы. Стармех Натан Уинтрингер взял под козырек и наложил на стенку аварийного котла заплатку из самого тонкого металла.

Несмотря на то, что «Султана» была рассчитана на 376 пассажиров, 24 апреля на борту находились: 1960 освобожденных северян, 22 охранника из 58-го пехотного полка южан (формально гражданская война продолжалась), 70 обычных пассажиров с билетами и 87 членов экипажа. Всего 2137 душ.

По свидетельству очевидцев, пленных распихали по всем корабельным закуткам, не говоря уже о том, что ими была забита верхняя палуба.

«Султана» за несколько часов до катастрофы | Источник: LOC

И грянул гром

Два дня «Султана» шлепала шлицами вверх по реке, преодолевая один из самых больших за всю историю паводков. В тот год Миссисипи разлилась местами на 3 мили. Под воду ушли не только берега, но и некоторые города на берегах. Температура воды держалась в районе 15 градусов.

26 апреля «Султана» остановилась в городе Хелена, штат Арканзас. Местный фотограф по фамилии Бэнкс снял сильно перегруженный пароход. Никто не знал, что эта карточка окажется для «Султаны» и большей части ее пассажиров последней.
Новость
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить

Путешествие на север продолжалось, пароход выгружал сахар (люди были не единственным грузом!), принимал топливо с угольных барж. В два пополуночи 27 апреля 1865 г., когда «Султана» находилась в 7 милях к северу от Мемфиса, произошло то, что должно было произойти: злополучный котел взорвался. Его примеру последовали два соседних. Вероятно, давление пара в котлах пришлось поднять до максимума, иначе колеса не выгребли бы против течения. И тогда не выдержала заплатка.

По другой версии, пароход заминировала разведка южан. Точно известно, что разработки адских машин, замаскированных под куски угля, велись ею для диверсий против флота северян.

Как бы то ни было, «Султана» лишилась хода и управления — взрывом был полностью уничтожен мостик вместе со штурвалом. Был вырван большой кусок обшивки, пароход начал тонуть. Он тонул и горел одновременно. Многих пленных с верхней палубы выбросило в реку. Для большинства ослабленных заключением солдат это было равносильно смертному приговору. Впрочем, участь тех, кто остался на «Султане», была не лучше.

Памятник погибшим в катастрофе парохода «Султана» | Источник: Miller17CU94/wikimedia

Спасение на водах

Примерно в 9 утра то, что осталось от «Султаны», затонуло на траверзе нынешнего города Мэрион (Арканзас). В импровизированной спасательной операции участвовали с полдюжины катеров и пароходов, в том числе один из первых в мире броненосцев «Эссекс».

Трупы прибивало к берегам Миссисипи и через несколько месяцев после трагедии. Многие так никогда и не были найдены.

Точное количество жертв установить не удалось. Считается, что число погибших в результате взрыва на «Султане» колеблется между 1168 и 1547.

Капитан Мейсон, из-за жадности которого случилась трагедия, тоже оказался в числе жертв.

Новость
«Титаник» хотят вскрыть, чтобы достать его сокровища

760 спасенных были доставлены в Мемфис. Им повезло, что этот город с 1862 г. был крупным тыловым центром Севера. Там было много госпиталей с новейшим по тем временам оборудованием. Этим объясняется тот факт, что на суше умер «всего» 31 человек — кто от ожогов, кто от переохлаждения, кто от обоих факторов.

Надо сказать, катастрофа на Миссисипи прошла мимо американской общественности. Что такое потеря тысячи человек, если в Гражданской войне с обеих сторон пали более 600 тысяч, еще 400 с лишним тысяч пропали без вести? К тому же накануне взрыва «Султаны», 15 апреля, в театре в Вашингтоне был застрелен президент США Авраам Линкольн. Его гибель произвела на американцев куда большее впечатление: северяне скорбели, южане злорадствовали.

Обломки парохода были обнаружены только в 1982 г., музей в память о жертвах основали в 2015-м.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Опубликовано досье на сестру Ким Чен Ына
Правда ли Путин сидит в бункере? Откровенное интервью Пескова
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
По сирийской столице нанесен ракетный удар
Песков рассказал о режиме Путина и будущем после пандемии
Лукашенко объяснил, почему в ситуации с COVID идет своим путем
Вслед за коронавирусом мир ожидает потоп, засуха и голод
ВЦИОМ: россияне назвали самую ожидаемую поправку к конституции
Здоровье
Эксперт назвал возможные сроки завершения пандемии в России Председатель Российского респираторного общества считает, что распространение COVID-19 скоро прекратится.
Hi-Tech
Самая полезная функция в WhatsApp. Как пользоваться Записываем голосовые и видеовызовы
Горячие темы на Авто
Возможно жесткий карантин в Москве ввели специально для разорения? ? 427
помощи прошу ....((( 311
О служении людям --но время мирное -- 208
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте? 82
Кино
Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами» Актриса снова будет соревноваться за звание лучшего танцора
Новости партнеров
Бабкина заразила коронавирусом множество людей, включая маленького ребенка
У Кудрявцевой умер третий ребенок: телеведущая сообщила об этом в Сети
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Как понять. что у вас бессимптомный коронавирус
Дети
«У одиноких мам вся жизнь — изоляция». История Оксаны из Екатеринбурга Каково мамам, которые растят ребенка одни?
Леди
Разлучницы: шесть артисток, которые увели чужих мужей Читай наш текст о звездных девушках-разлучницах!
Новости партнеров
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Коронавирус пришел за Винокуром
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Самоизоляция не спасла Пьеху от заражения неизвестной болезнью
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь