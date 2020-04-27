01:21 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянам заменят штраф за первое негрубое правонарушение на предупреждение
Минюст России заменит административный штраф за первое негрубое правонарушение на предупреждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на
Соответствующие изменения внесут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Решение было принято по результатам публичного обсуждения проекта. Штраф за впервые совершенное лицом административное правонарушение, не считающееся грубым, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при отсутствии отягчающих обстоятельств, будет заменен на предупреждение, отметили в Минюсте.
В предыдущей редакции КоАП вопрос о замене административного штрафа на предупреждение решал правоприменитель на свое усмотрение.
Ранее сообщалось, что россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак. В обновленный КоАП также включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время. Среди прочего, будут штрафовать за лающую собаку и постоянно срабатывающую автомобильную сигнализацию с 23:00 до 07:00.