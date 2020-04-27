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01:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам заменят штраф за первое негрубое правонарушение на предупреждение

Минюст России заменит административный штраф за первое негрубое правонарушение на предупреждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Reuters

Соответствующие изменения внесут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Решение было принято по результатам публичного обсуждения проекта. Штраф за впервые совершенное лицом административное правонарушение, не считающееся грубым, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при отсутствии отягчающих обстоятельств, будет заменен на предупреждение, отметили в Минюсте.

В предыдущей редакции КоАП вопрос о замене административного штрафа на предупреждение решал правоприменитель на свое усмотрение.

Ранее сообщалось, что россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак. В обновленный КоАП также включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время. Среди прочего, будут штрафовать за лающую собаку и постоянно срабатывающую автомобильную сигнализацию с 23:00 до 07:00.

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