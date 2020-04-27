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10:54 (мск), источник: РИА Новости

В России за сутки выявили 6198 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. За сутки в России выявлено 6198 заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано2 980 053+71 526
Скончалось206 640+3 308
Выздоровело869 548+45 546
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Большинство случаев зафиксировано в Москве (2871), Подмосковье (638), Нижегородской области (207), Республике Дагестан (167) и Санкт-Петербурге (161). Уточняется, что 2693 человека из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 50 пациентов.

Накануне сообщалось о 6361 новом случае и 66 летальных исходах.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 87 147 человек (большинство — в Москве), из них 794 погибли, 7346 вылечились.

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Пандемия COVID-19

SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи скончались.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших уже превысило 2,9 миллиона человек, из них 206 тысячи умерли, 868 тысячам удалось победить инфекцию.

На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция и Иран. Россия в этом списке заняла девятую строчку, обогнав Китай, где зарегистрировано 83 912 заболевших.

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Источник:©Аргументы и факты
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