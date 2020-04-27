В России за сутки выявили 6198 случаев заражения коронавирусом

Большинство случаев зафиксировано в Москве (2871), Подмосковье (638), Нижегородской области (207), Республике Дагестан (167) и
Накануне сообщалось о 6361 новом случае и 66 летальных исходах.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 87 147 человек (большинство — в Москве), из них 794 погибли, 7346 вылечились.
SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших уже превысило 2,9 миллиона человек, из них 206 тысячи умерли, 868 тысячам удалось победить инфекцию.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция и Иран. Россия в этом списке заняла девятую строчку, обогнав Китай, где зарегистрировано 83 912 заболевших.