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11:36 (мск), источник: Ведомости

Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

За сутки в России выявили 6198 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте федерального оперативного штаба стопкоронавирус.рф. Почти у половины новых пациентов (43,4%) заболевание протекало без симптомов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано2 980 053+71 526
Скончалось206 640+3 308
Выздоровело869 548+45 546
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Источник: AP 2020

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г.

Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 2871 человека, а с начала эпидемии — у 45 351 жителя столицы.

В Москве за последние сутки выздоровели 349 пациентов, сообщает оперштаб столицы. Это рекордный для столицы показатель. В России за сутки вылечились от коронавируса 579 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели 7 346 инфицированных, включая 3524 пациентов в Москве.

Умерли в России за минувшие сутки 50 пациентов с COVID-19 (из них 31 — в Москве). Общее число летальных исходов заболевания выросло до 794, более половины (435) в Москве.
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После Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Московской области — 638 инфицированных, всего в регионе коронавирус обнаружен у 9708 жителей. На третьем месте по числу новых случаев — Нижегородская область, где диагноз подтвердился у 207 человек за сутки и у 1574 жителей за весь период.

В топ-5 регионов по новым случаям также входят Дагестан— 167 новых заразившихся и 994 за весь период, а также Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 161 человека за сутки и 3238 жителей с начала эпидемии.

В топ-10 регионов по общему числу заразившихся коронавирусом жителей после Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Дагестана также входят Мурманская область (989 выявленных случаев заражения), Краснодарский край (837), Ленинградская (743), Ростовская (714) и Тульская (713) области.

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Россия должна выйти на плато заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней) к середине мая, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Между тем медики рассчитывают, что Россия выйдет на плато по числу больных с коронавирусом уже на этой неделе, сообщила в пятницу, 24 апреля руководитель федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что «мы даже середину пути не прошли» в плане динамики заражения коронавирусом.

Обогнав Китай, Россия занимает девятое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
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В первую десятку стран по заболеваемости COVID-19 также входят Соединенные Штаты (965 910 подтвержденных случаев заражения), Испания (226 629), Италия (197 675), Франция (162 220), Германия (157 770), Великобритания (154 037), Турция (110 130) и Иран (90 841).

Заболевание коронавирусной инфекцией зафиксировано в 185 странах. Всего в мире коронавирусом заразились уже почти 3 млн человек, более 868 000 из них выздоровели, а более 206 000 заразившихся— скончались.

По числу жертв COVID-19 также лидируют США, там умерло почти 55 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончалось более 26 500 инфицированных, в Испании и во Франции — около 23 000 пациентов, и почти 21 000 заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании.

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