Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г.
Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 2871 человека, а с начала эпидемии — у 45 351 жителя столицы.
В Москве за последние сутки выздоровели 349 пациентов, сообщает оперштаб столицы. Это рекордный для столицы показатель. В России за сутки вылечились от коронавируса 579 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели 7 346 инфицированных, включая 3524 пациентов в Москве.
После Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Московской области — 638 инфицированных, всего в регионе коронавирус обнаружен у 9708 жителей. На третьем месте по числу новых случаев — Нижегородская область, где диагноз подтвердился у 207 человек за сутки и у 1574 жителей за весь период.
В топ-5 регионов по новым случаям также входят Дагестан— 167 новых заразившихся и 994 за весь период, а также
В топ-10 регионов по общему числу заразившихся коронавирусом жителей после Москвы, Подмосковья,
Россия должна выйти на плато заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней) к середине мая, заявил сегодня
Между тем медики рассчитывают, что Россия выйдет на плато по числу больных с коронавирусом уже на этой неделе, сообщила в пятницу, 24 апреля руководитель федерального
В первую десятку стран по заболеваемости COVID-19 также входят Соединенные Штаты (965 910 подтвержденных случаев заражения), Испания (226 629), Италия (197 675), Франция (162 220), Германия (157 770), Великобритания (154 037), Турция (110 130) и Иран (90 841).
Заболевание коронавирусной инфекцией зафиксировано в 185 странах. Всего в мире коронавирусом заразились уже почти 3 млн человек, более 868 000 из них выздоровели, а более 206 000 заразившихся— скончались.
По числу жертв COVID-19 также лидируют США, там умерло почти 55 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончалось более 26 500 инфицированных, в Испании и во Франции — около 23 000 пациентов, и почти 21 000 заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании.