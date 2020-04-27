Российские ученые разработали новое антисептическое средство

«Сотрудники Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) разработали новое антисептическое средство “изо-октенидин”. “Изо-октенидин” является полным структурным аналогом октенидина дигидрохлорида, проявляющего высокую бактерицидную, фунгицидную и вирулицидную активность, в том числе в отношении вирусов полиомиелита, простого герпеса, ВИЧ, гепатита С и вируса гриппа А птиц», — говорится в сообщении.
Добавляется, что учеными подана заявка на патент нового средства. Уточняется, что для производства «изо-октенидина» может быть использована технология получения оригинального октенидина, которая была разработана около 15 лет назад также в ИПХФ РАН.
«Разработанный аналог может служить основой для создания новых высокоэффективных антибактериальных отечественных препаратов для лечения заболеваний слизистых, отвечающих современным мировым стандартам. Кроме того, “изо-октенидин” имеет высокий потенциал применения в виде самостоятельной дезинфекционной субстанции для быстрого обеззараживания рук персонала медицинских, школьных и дошкольных учреждений, дезинфекции медицинских инструментов и оборудования, для бытового применения», — сообщает