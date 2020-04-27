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11:10 (мск), источник: РИА Новости

Российские ученые разработали новое антисептическое средство

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сотрудники Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) разработали новое антисептическое средство «изо-октенидин», эффективное для борьбы с вирусами полиомиелита, простого герпеса, ВИЧ, гепатита С и вируса гриппа А птиц, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) разработали новое антисептическое средство “изо-октенидин”. “Изо-октенидин” является полным структурным аналогом октенидина дигидрохлорида, проявляющего высокую бактерицидную, фунгицидную и вирулицидную активность, в том числе в отношении вирусов полиомиелита, простого герпеса, ВИЧ, гепатита С и вируса гриппа А птиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительные испытания продемонстрировали идентичную антибактериальную активность разработанного «изо-октенидина» и октенидина дигидрохлорида. Но при этом «изо-октенидин» значительно лучше растворим в воде. Еще одним достоинством разработки является ее меньшая себестоимость.
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Добавляется, что учеными подана заявка на патент нового средства. Уточняется, что для производства «изо-октенидина» может быть использована технология получения оригинального октенидина, которая была разработана около 15 лет назад также в ИПХФ РАН.

«Разработанный аналог может служить основой для создания новых высокоэффективных антибактериальных отечественных препаратов для лечения заболеваний слизистых, отвечающих современным мировым стандартам. Кроме того, “изо-октенидин” имеет высокий потенциал применения в виде самостоятельной дезинфекционной субстанции для быстрого обеззараживания рук персонала медицинских, школьных и дошкольных учреждений, дезинфекции медицинских инструментов и оборудования, для бытового применения», — сообщает пресс-служба.

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