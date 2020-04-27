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13:28 (мск), источник: ТАСС

«Одноклассники» запустили акцию для волонтеров, готовых помочь в период самоизоляции

Пользователи могут предложить тем, кто в этом нуждается, купить продукты, сходить в аптеку, выкинуть мусор, погулять с собакой.

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Социальная сеть «Одноклассники» запустила акцию «Я помогаю», в рамках которой пользователи смогут сообщить о своей готовности стать волонтерами и помочь тем, кто столкнулся с трудностями во время самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Пользователи смогут сообщить об этом в своей ленте новостей в соцсети.

В «Одноклассниках» появился интерактивный баннер — шаблон публикации с четырьмя вариантами помощи: предложением купить продукты, сходить в аптеку, выкинуть мусор, погулять с собакой.

К акции можно будет присоединиться через баннер в ленте новостей или из публикации друзей, уже поучаствовавших в акции.

Акция «Я помогаю» станет частью социального флешмоба #ГотовПомочь. На сайте проекта можно найти необходимую помощь или предложить услуги.

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