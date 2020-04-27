«Одноклассники» запустили акцию для волонтеров, готовых помочь в период самоизоляции

Социальная сеть «Одноклассники» запустила акцию «Я помогаю», в рамках которой пользователи смогут сообщить о своей готовности стать волонтерами и помочь тем, кто столкнулся с трудностями во время самоизоляции. Об этом сообщает
Пользователи смогут сообщить об этом в своей ленте новостей в соцсети.
К акции можно будет присоединиться через баннер в ленте новостей или из публикации друзей, уже поучаствовавших в акции.
Акция «Я помогаю» станет частью социального флешмоба #ГотовПомочь. На сайте проекта можно найти необходимую помощь или предложить услуги.