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13:11 (мск), источник: РИА Новости

Noize MC опубликовал клип, посвященный годовщине аварии в Чернобыле

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российский музыкант и хип-хоп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал на YouTube клип на песню «26.04», посвященный аварии на Чернобыльской АЭС.

«Посвящаем эту работу всем людям, жертвующим своими жизнями и здоровьем ради спасения других», — написал музыкант в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

В клипе частично воспроизводят события, которые произошли 26 апреля 1986 года в районе города Припять и используют архивные кадры тех лет. Noize MC напоминает, как многие тогда не придали особого значения масштабам той катастрофы, и намекает, что сейчас происходит примерно то же самое, только со вспышкой коронавируса.

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Помните, как начиналась пандемия коронавируса? Как снисходительно смотрели на «паникеров»; как упорно толпами ломились на шашлыки; как игнорировали итальянскую статистику; как все менее уверенно повторяли мантру «да от обычного гриппа каждый год умирает больше»? Так же, наверное, отмахивались от предвестников извержения и жители Помпеи 2000 лет назад, — считает Noize MC.

Режиссер — Алексей Терехов.

Создатели видео использовали при работе кадры, снятые Игорем Костином, Валерием Зуравовым, Геннадием Савкиным и Виталием Аньковым. Журналист Леонид Парфенов был одним из консультантов при написании текста песни.

За несколько часов ролик набрал почти 500 тысяч просмотром и почти 100 тысяч лайков.

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