13:11 (мск), источник: РИА Новости
Noize MC опубликовал клип, посвященный годовщине аварии в Чернобыле
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российский музыкант и
«Посвящаем эту работу всем людям, жертвующим своими жизнями и здоровьем ради спасения других», — написал музыкант в инстаграме.
В клипе частично воспроизводят события, которые произошли 26 апреля 1986 года в районе города Припять и используют архивные кадры тех лет. Noize MC напоминает, как многие тогда не придали особого значения масштабам той катастрофы, и намекает, что сейчас происходит примерно то же самое, только со вспышкой коронавируса.
Помните, как начиналась пандемия коронавируса? Как снисходительно смотрели на «паникеров»; как упорно толпами ломились на шашлыки; как игнорировали итальянскую статистику; как все менее уверенно повторяли мантру «да от обычного гриппа каждый год умирает больше»? Так же, наверное, отмахивались от предвестников извержения и жители Помпеи 2000 лет назад, — считает Noize MC.
Режиссер — Алексей Терехов.
Создатели видео использовали при работе кадры, снятые Игорем Костином, Валерием Зуравовым, Геннадием Савкиным и Виталием Аньковым. Журналист Леонид Парфенов был одним из консультантов при написании текста песни.
За несколько часов ролик набрал почти 500 тысяч просмотром и почти 100 тысяч лайков.