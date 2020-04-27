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13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

18-летняя британка похудела на 53 килограмма без операций

Хотя врачи говорили, что это невозможно.

18-летняя Холли Болтон из графства Эссекс на собственном примере доказала, что даже специалисты могут ошибаться, а сила воли способна творить чудеса.

Еще в 12 лет Холли попала в больницу из-за лишнего веса. Тогда она весила 90 килограммов и уже имела множество проблем со здоровьем и самооценкой. К тому времени, несмотря на юный возраст, девушка уже перепробовала множество диет, которые лишь ухудшали ее состояние.

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Врач, осмотрев Холли, сообщил, что единственный ее выход — это операция по уменьшению желудка, а естественным образом ей вряд ли удастся похудеть. Вердикт специалиста сильно расстроил девушку, и она начала есть больше обычного, и вскоре весила уже 113 килограммов.

Но все изменилось через год, когда маме Холли попалась на глаза реклама местного клуба для похудения. Она уговорила дочь записаться на прием, и это стало началом преображения.

С британкой начал работать диетолог, который помог ей составить более полезное и разнообразное меню без голодания.

С девушкой также начал работать психолог и тренер, и вскоре Холли увидела первые положительные результаты.

За пять лет британка похудела на 53 килограмма без каких-либо операций и доказала, что при большом желании можно добиться чего угодно, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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