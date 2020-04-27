13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
18-летняя британка похудела на 53 килограмма без операций
Хотя врачи говорили, что это невозможно.
18-летняя Холли Болтон из графства Эссекс на собственном примере доказала, что даже специалисты могут ошибаться, а сила воли способна творить чудеса.
Еще в 12 лет Холли попала в больницу
Врач, осмотрев Холли, сообщил, что единственный ее выход — это операция по уменьшению желудка, а естественным образом ей вряд ли удастся похудеть. Вердикт специалиста сильно расстроил девушку, и она начала есть больше обычного, и вскоре весила уже 113 килограммов.
Но все изменилось через год, когда маме Холли попалась на глаза реклама местного клуба для похудения. Она уговорила дочь записаться на прием, и это стало началом преображения.
С девушкой также начал работать психолог и тренер, и вскоре Холли увидела первые положительные результаты.
За пять лет британка похудела на 53 килограмма без
Екатерина Гура