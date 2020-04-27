Борис Джонсон вернулся к работе и предупредил о максимальном риске

Джонсон приступает к работе после восстановления от осложнений коронавирусной инфекции.
Общество и бизнес ожидают от властей плана по выходу из режима всеобщей изоляции и возвращению к нормальной жизни.
Выступая перед своей резиденцией на
Джонсон заверил, что он, как никто, понимает урон, который карантин наносит экономике, однако сейчас первоочередная задача — закрепить достижения всеобщей изоляции и избежать второй вспышки заболевания.
«Сдержите свое нетерпение», — обратился премьер к владельцам бизнесов.
«Если мы сохраним дух единства и решимости, я не сомневаюсь, что мы победим», — сказал Джонсон.
В понедельник
Джонсон вернулся в свою резидению на
В конце марта у Джонсона диагностировали коронавирус. Он провел неделю в лондонской больнице
После выписки премьер восстанавливался в загородной резиденции, а его обязанности временно исполнял министр иностранных дел Доминик Рааб.
Режим всеобщей изоляции был введен в Британии 23 марта. По закону, министры должны пересматривать его каждые три недели.
Таким образом, решение о продлении или окончании карантина должно быть принято к 7 маю.
В воскресенье общее число умерших в больницах пациентов с коронавирусом по всей Британии достигло 20 732 человек.