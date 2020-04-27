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14:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус может поражать не только легкие, но и почки

С начала пандемии коронавируса врачи по всему миру жалуются на нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких, поскольку вирус в основном поражает дыхательные пути, а в тяжелых случаях проникает в легкие, вызывая дыхательную недостаточность.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано2 994 690+79 322
Скончалось207 270+3 736
Выздоровело881 635+53 827
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Источник: Getty Images

Однако в последнее время медики в США и Китае отмечают, что среди зараженных резко возросло число людей с почечной недостаточностью. В результате в больницах уже заметна острая нехватка аппаратов гемодиализа («искусственной почки»), а также медперсонала, умеющего обращаться с такими пациентами, не говоря уже о необходимых препаратах.

Поскольку новый вирус пока чрезвычайно мало изучен, нельзя с уверенностью сказать, поражает ли он почки напрямую или это лишь побочный эффект заражения.
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Известно, что люди, у которых уже есть проблемы со здоровьем и сопутствующие заболевания, обычно переносят COVID-19 тяжелее других. Многие пациенты могли просто не знать, что у них проблемы с почками.

Но не исключено, что дело в чрезмерной активизации иммунной системы: обнаружив незнакомую инфекцию, она начинает атаковать не только сам вирус, но и здоровые клетки собственного организма, в том числе и такой чувствительный орган, как почки.

По одной из версий, у инфицированных чаще возникают тромбы в сосудах, а это, в свою очередь, может также отрицательно сказаться на почках, пронизанных сетью тончайших капилляров.

Известно также, что почки тесно связаны с печенью и мочевым пузырем. И теперь многие врачи опасаются, что, если у заболевших COVID-19 возникают проблемы с почками, то не исключено, что в недалеком будущем может начаться волна осложнений и на связанных с ними органах.

Источник: Getty Images

Спасти нельзя дать умереть

На данный момент все это — лишь теории, хотя, как показывает опыт нескольких предыдущих эпидемий, сотрудникам системы здравоохранения следует готовиться к самым неожиданным вариантам развития инфекции.

Уже сейчас во многих больницах врачам приходится решать, кого из пациентов подключать к аппаратам гемодиализа и в какой очередности, поскольку на всех «искусственных почек» не хватает.

Другими словами, спасать приходится лишь тех, у кого выше шанс выжить — более тяжелым больным, возможно, придется скончаться без необходимой помощи.

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Еще более усугубляет ситуацию острая нехватка обученных процедуре гемодиализа медсестер.

Согласно последним данным американских врачей, от серьезного нарушения работы почек страдают от 20 до 40% всех пациентов, попавших в реанимацию с коронавирусом — и всем им необходим гемодиализ, пишет New York Times.

Это уже привело к нехватке как самих аппаратов «искусственной почки», так и необходимых для этой процедуры медицинских препаратов, поскольку никто не ожидал столь резкого роста числа пациентов, нуждающихся в этой процедуре.

По словам доктора Барбары Мерфи из американской сети больниц Mount Sinai, только в одной клинике число больных, остро нуждающихся в гемодиализе, выросло втрое.

В США аппараты «искусственной почки» и все необходимые для них материалы производят лишь две крупные компании. В обеих сообщают, что спрос на их продукцию вырос в пять раз — причем не только в Америке, но и в Китае и странах Европы.

Этих аппаратов, помогающих почкам работать, не хватает по всему миру | Источник: Getty Images
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В некоторых больницах Нью-Йорка врачи вынуждены прибегать к менее эффективному и более рискованному методу очистки крови — перинетонеальному диализу. Его обычно применяют при более легких нарушениях работы почек — но, как говорят врачи, это лучше, чем ничего.

Уроки эпидемий прошлого

Понемногу ученые начинают понимать, какие именно органы поражает новый коронавирус и как он это делает.

В начале 2000-х годов эпидемия «атипичной пневмонии» SARS распространилась на три десятка стран. Тогда ученые выяснили, что возбудитель болезни, вирус SARS-CoV, проникает в клетки тела человека при помощи двух протеинов: один — клеточный рецептор ACE2, другой — фермент TMPRSS2.

Теперь стало ясно, что заражение вирусом SARS-Cov-2, вызывающим COVID-19, происходит практически идентично — а это подсказывает ученым, какие органы подвергаются наибольшей опасности. Конкретно — дыхательные пути, кишечник и, по всей видимости, почки, так как именно там присутствуют оба необходимых вирусу белка.

Кроме того, системы здравоохранения во многих странах сделали выводы из эпидемии ВИЧ, начавшейся в начале 1980-х годов.
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Тогда также говорили, что болезнь представляет опасность только для представителей некоторых групп риска, и довольно долго считалось, что ВИЧ угрожает только гомосексуальным мужчинам, а также прошедшим процедуру переливания крови или имеющим гаитянское происхождение.

Но после того как от СПИДа начали умирать в том числе и белые гетеросексуальные обеспеченные женщины, власти заволновались и срочно изменили правила тестирования новых препаратов и медикаментов — чтобы в экстремальных ситуациях вроде эпидемии это можно было сделать быстро, буквально за месяцы, а не годы.

Примерно то же происходит сейчас. Карантин вводится почти повсеместно, а на поиски вакцины и специфических лекарств от нового коронавируса брошены огромные силы. Тестирование некоторых прототипов вакцин на людях уже началось.

Но на разработку вакцины, а тем более лекарств от коронавируса может уйти очень много времени. Не исключено, что со временем COVID-19 станет просто хроническим заболеванием, которое можно будет контролировать.

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