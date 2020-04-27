«ВКонтакте» и «Одноклассники» будут транслировать акцию «Бессмертный полк»

«После заполнения формы пользователи смогут в один клик опубликовать фотографию и данные героя в формате поста в своем профиле в “Одноклассниках”, в формате истории во “ВКонтакте”. Но самое главное, что все эти фотографии и данные о наших дорогих ветеранах, загруженные в соцсетях, попадут в специальную трансляцию на сайте “Бессмертного полка”, который будет визуализировать шествие “Бессмертного полка” в режиме онлайн», — сказал он.
В пресс-службе Mail.ru Group пояснили ТАСС, что в День Победы Mail.ru Group совместно с «Бессмертным полком» проведет онлайн-шествие в социальных сетях. Истории и фото ветеранов объединят в трансляцию: ее можно будет посмотреть в «Одноклассниках», «ВКонтакте», на сайте «Бессмертного полка», а также в офлайне.
Акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году 9 мая в режиме видеотрансляции более чем на 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России». В пресс-службе уточнили, что сейчас создается единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. С 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные, чтобы исключить провокационные и порочащие память защитников Родины случаи.
«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской.