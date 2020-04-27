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15:05 (мск), источник: РИА Новости

В Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход «Армения»

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Место гибели теплохода «Армения», затопленного немецкой авиацией в 1941 году, установлено в 15 милях от крымского берега, сообщает в понедельник Русское географическое общество (РГО).

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фотографий
6
фотографий

Гибель судна считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории: на борту, по разным подсчетам, находилось от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых.

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«На дне Черного моря найден теплоход “Армения”, затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. Для детального обследования объекта, находящегося в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров, был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат отечественного производства серии “РТ”, что позволило получить первые видеокадры», — говорится в релизе.

РГО подчеркивает, что объект стоит на ровном киле курсом 220 единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия.

«При этом надстройки и палубы имеют явные и ужасающие следы разрушений — леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб. Основные повреждения пришлись на среднюю и носовую часть надстройки ближе к левому борту, что может свидетельствовать об авиационном бомбометании по курсу движения судна, то есть фашистские самолеты заходили на атаку с кормы», — рассказал участник экспедиции, исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин, которого цитирует пресс-служба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Затонувший теплоход особенно активно искали последние 20 лет. За это время исследовали более 300 квадратных километров морского дня. Поисками занималось Минобороны России. В исследовании и идентификации судна участвовали специалисты Центра подводных исследований РГО.

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Гибель морских богов

Теплоход «Армения» проекта «Аджария» был построен в 1928 году в Ленинграде. Судно на 950 пассажиров было перестроено под санитарный транспорт в Одессе в 1941 году. Вместо части кают были организованы операционные и перевязочные, предполагалось брать порядка 400 раненых.

6 ноября 1941 года в Севастополе на борт поднялись несколько тысяч человек: жители города, пациенты, врачи и персонал нескольких госпиталей, часть партийного руководства Крыма, сотрудники пионерлагеря «Артек» и их семьи. В панике эвакуации точных подсчетов никто не вел.

Судя по опубликованным данным, «Армения» вышла из порта Севастополя, зашла в Балаклаву и в Ялту. Только к утру дождались пассажиров и груз. 7 ноября теплоход вышел в сторону Туапсе в сопровождении двух сторожевых катеров, не дожидаясь темноты. Через несколько часов был атакован вражеской авиацией и затонул за четыре минуты. Из всех пассажиров (до 10 тысяч человек) выжили единицы.

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