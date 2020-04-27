Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решения, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
3135 лет перестройке и гласности
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Добро Mail.ru запустило проект для помощи одиноким старикам

Из-за коронавируса многие из них не могут получить продукты и лекарства.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано2 990 559+71 642
Скончалось207 446+3 824
Выздоровело875 497+47 075
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Сейчас все пожилые люди живут в полной изоляции — из-за того, что они тяжелее всех переносят коронавирус, им нельзя выходить из дома. Но в это сложное время старикам все также необходимы продукты, лекарства и другие товары первой необходимости. Помочь им часто некому — по статистике, около четверти всех пожилых людей в России по разным причинам живут в одиночестве.

Проект Добро Mail.ru совместно с Фондом продовольствия «Русь» запустил сбор средств на покупку и доставку еды одиноким старикам. Благодаря такой помощи бабушки и дедушки смогут спокойно находиться дома и не подвергаться риску заразиться вирусом.

Продуктовые наборы каждому пенсионеру будут доставлять волонтеры. Сотрудники фонда предусмотрели, чтобы они все прошли обучение и инструктаж по работе в условиях пандемии, а также получили необходимые средства защиты.

Чтобы исключить прямой контакт с бабушками и дедушками, волонтеры не будут заходить в квартиру или в дом, а просто оставят пакеты с продуктами возле двери.

Продуктов в наборе будет достаточно, чтобы продержаться в изоляции в течение месяца. Каждый набор сформируют из базовых продуктов, составляющих ежедневный рацион: круп, макарон, подсолнечного масла, консервов, чая и кондитерских изделий длительного хранения.

Сейчас Фонд продовольствия «Русь» собирает 300 000 рублей, чтобы купить продуктовые наборы для одиноких стариков в разных регионах нашей страны. Стоимость одного набора — 500 рублей. Таким образом можно помочь как минимум 600 бабушкам и дедушкам.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 27.04
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
В Чехии разгорелся скандал с «российскими шпионами-отравителями»
Вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Вслед за коронавирусом мир ожидает потоп, засуха и голод
Песков рассказал о режиме Путина и будущем после пандемии
Как выглядят фонтаны Петербурга во время карантина (фото)
Здоровье
Эксперт назвал возможные сроки завершения пандемии в России Председатель Российского респираторного общества считает, что распространение COVID-19 скоро прекратится.
Hi-Tech
Названы способы работать удаленно дешевле Разбираемся в вопросе
Авто
На что на самом деле способен новый Defender? Ответы на все вопросы о внедорожнике мы получили в суровой Намибии
Кино
Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами» Актриса снова будет соревноваться за звание лучшего танцора
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Кумир 90-х Овсиенко: как она выглядит сейчас
5 предсказаний Сталина, которые сбылись
Отыскали старую сберкнижку? Поздравляю - вы богаты
Леди
Как выглядят квартира и собака 59-летней Елены Малышевой (фото) Рассказываем, как живет автор и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» — Елена Малышева.
Новости партнеров
Единственная страна в мире, которая никогда не будет болеть коронавирусом
Как самоизолировались богатенькие знаменитости. Фото
Дмитрий Песков рассказал россиянам о страшном будущем
Названы сроки окончания эпидемии в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь