Добро Mail.ru запустило проект для помощи одиноким старикам

15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сейчас все пожилые люди живут в полной изоляции —
Проект Добро Mail.ru совместно с Фондом продовольствия «Русь» запустил сбор средств на покупку и доставку еды одиноким старикам. Благодаря такой помощи бабушки и дедушки смогут спокойно находиться дома и не подвергаться риску заразиться вирусом.
Продуктовые наборы каждому пенсионеру будут доставлять волонтеры. Сотрудники фонда предусмотрели, чтобы они все прошли обучение и инструктаж по работе в условиях пандемии, а также получили необходимые средства защиты.
Продуктов в наборе будет достаточно, чтобы продержаться в изоляции в течение месяца. Каждый набор сформируют из базовых продуктов, составляющих ежедневный рацион: круп, макарон, подсолнечного масла, консервов, чая и кондитерских изделий длительного хранения.
Сейчас Фонд продовольствия «Русь» собирает 300 000 рублей, чтобы купить продуктовые наборы для одиноких стариков в разных регионах нашей страны. Стоимость одного набора — 500 рублей. Таким образом можно помочь как минимум 600 бабушкам и дедушкам.