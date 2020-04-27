16:47 (мск), источник: ТАСС Наука
Дату окончания вспышки коронавирусной инфекции в России рассчитали сингапурские ученые
Прогнозная модель показывает, что эпидемия в России закончится 20 мая. Но это не точно.
Вспышка коронавирусной инфекции в России закончится к 20 мая. Такой вывод сингапурские ученые сделали на основе открытых данных о подтвержденных случаях болезни. Однако эти данные нужно воспринимать с осторожностью, поскольку статистическая модель не учитывает многих деталей, специфических для разных стран. Результат опубликовала на своем сайте Лаборатория больших данных Сингапурского университета науки и дизайна.
«Читатели должны воспринимать любые предсказания с осторожностью. Чрезмерный оптимизм, основанный на прогнозных датах конца эпидемии, опасен, поскольку он может ослабить нашу дисциплину, вызвав таким образом новое распространение болезни. Его следует избегать», — предупреждают ученые.
Прогноз основан на классической
Весь мир при этом прошел пик 11 апреля, 29 мая модель прогнозирует конец эпидемии с 97% вероятностью, 16 июня — с 99%-й, а 8 декабря — со 100%-й.
Впрочем, ученые отдельно замечают, что в их модели могут быть ошибки, поскольку она не учитывает многих условий, характерных для отдельных стран, и строится на ограниченных данных.
Подобный мониторинг нужен лишь для того, чтобы правительства и компании могли делать правильные решения и планировать их, заключают ученые, но не для того, чтобы расслабляться и предаваться чрезмерному оптимизму.