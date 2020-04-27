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16:47 (мск), источник: ТАСС Наука

Дату окончания вспышки коронавирусной инфекции в России рассчитали сингапурские ученые

Прогнозная модель показывает, что эпидемия в России закончится 20 мая. Но это не точно.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано2 990 559+71 642
Скончалось207 446+3 824
Выздоровело875 497+47 075
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Источник: AP 2020

Вспышка коронавирусной инфекции в России закончится к 20 мая. Такой вывод сингапурские ученые сделали на основе открытых данных о подтвержденных случаях болезни. Однако эти данные нужно воспринимать с осторожностью, поскольку статистическая модель не учитывает многих деталей, специфических для разных стран. Результат опубликовала на своем сайте Лаборатория больших данных Сингапурского университета науки и дизайна.

«Читатели должны воспринимать любые предсказания с осторожностью. Чрезмерный оптимизм, основанный на прогнозных датах конца эпидемии, опасен, поскольку он может ослабить нашу дисциплину, вызвав таким образом новое распространение болезни. Его следует избегать», — предупреждают ученые.

Прогноз основан на классической SIR-модели, с помощью которой ученые предсказывают развитие различных эпидемий в разных странах. Эта модель прогнозирует стандартное течение инфекционной болезни на основе информации о количестве подтвержденных случаев заболевания. В данном случае ученые используют данные с сайта Our World in Data и каждый день обновляют свои прогнозы для десятков стран мира.

Согласно этой модели, в России пик заболевания был пройден 24 апреля — тогда было зафиксировано около 6 тыс. заболевших. Закончиться эпидемия должна 20 мая с 97%-ной вероятностью, 28 мая — с вероятностью в 99%, а 20 июля она завершится с вероятностью в 100%.

Весь мир при этом прошел пик 11 апреля, 29 мая модель прогнозирует конец эпидемии с 97% вероятностью, 16 июня — с 99%-й, а 8 декабря — со 100%-й.

Впрочем, ученые отдельно замечают, что в их модели могут быть ошибки, поскольку она не учитывает многих условий, характерных для отдельных стран, и строится на ограниченных данных.

В частности, модель не учитывает карантинных мер или их отмены, а также повторных случаев заболевания.

Подобный мониторинг нужен лишь для того, чтобы правительства и компании могли делать правильные решения и планировать их, заключают ученые, но не для того, чтобы расслабляться и предаваться чрезмерному оптимизму.

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