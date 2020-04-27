ВОЗ сообщила о снижении темпов прироста заболеваемости коронавирусом в Москве и Петербурге

Как считает представитель ВОЗ, Россия «раньше или позже» выйдет на плато, и тогда темпы заболеваемости COVID-19 станут снижаться.
Это будет происходить по «эпидемиологическим законам» о возникновении, развитии и прекращении эпидемий до тех пор, пока не создана эффективная вакцина. Самое важное сегодня — поддержать систему здравоохранения, и в этом ВОЗ полностью солидарна с правительством страны.
В России число заболевших коронавирусом превысило 87 тыс. человек, умерли свыше 700. Больше всего случаев заболевания выявлено в Москве (более 45 тыс.), области (более 9 тыс.) и