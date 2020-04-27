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16:37 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ сообщила о снижении темпов прироста заболеваемости коронавирусом в Москве и Петербурге

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в Москве, Подмосковье и в Санкт-Петербурге наблюдается «выраженное снижение» темпов прироста заболеваемости коронавирусом. При этом, по мнению Вуйнович, в других регионах ситуация «менее оптимистична».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано2 990 559+71 642
Скончалось207 446+3 824
Выздоровело875 497+47 075
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Источник: Агентство «Москва»

Как считает представитель ВОЗ, Россия «раньше или позже» выйдет на плато, и тогда темпы заболеваемости COVID-19 станут снижаться.

Это будет происходить по «эпидемиологическим законам» о возникновении, развитии и прекращении эпидемий до тех пор, пока не создана эффективная вакцина. Самое важное сегодня — поддержать систему здравоохранения, и в этом ВОЗ полностью солидарна с правительством страны.
Мелита Вуйнович
представитель ВОЗ в России (цитата по «РИА Новости»)

В России число заболевших коронавирусом превысило 87 тыс. человек, умерли свыше 700. Больше всего случаев заболевания выявлено в Москве (более 45 тыс.), области (более 9 тыс.) и Санкт-Петербурге (более 3 тыс.). По общему числу больных РФ вышла на девятое место в мире, обогнав Китай. В большинстве российских регионов введен режим самоизоляции, весь апрель объявлен в стране нерабочим.

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