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16:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена годами заставляла мужа делать уборку по дому с помощью фальшивых сообщений

Жительница Австралии годами заставляла мужа помогать ей выполнять работы по дому с помощью фальшивых сообщений о грядущих визитах арендодателя. Об этом сообщает издание The Mirror.

Источник: stevepb/СС0

Пользовательница по имени Ребекка поделилась лайфхаком в австралийской группе Facebook об уборке. Она рассказала, что купила дешевый телефон и сохранила его номер на своем основном сотовом как «арендодатель». Когда женщине требовалась помощь, она отправляла себе сообщение, в котором писала, что арендодатель собирается прийти для проверки или ремонта. Затем она показывала СМС мужу, и тот соглашался помочь.

Таким образом жена на протяжении трех лет заставляла мужа выполнять домашние обязательства, в том числе косить траву на лужайке перед домом, переставлять мебель или делать уборку.

«Он хороший отец, который проводит много времени с детьми, но он не помогает по дому», — написала она. Пользователи соцсети назвали ее трюк гениальным. «Классика! Я говорю, что сделаю все сама, и когда я начинаю делать, муж приходит и помогает. Иногда я говорю, что позову отца, чтобы он сделал что-то. Это всегда работает», — написала в комментариях одна из пользовательниц.

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