Следы коронавируса нашли в каплях больничных аэрозолей

ТАСС, 27 апреля. Китайские ученые обнаружили множество фрагментов РНК коронавируса нового типа в каплях аэрозолей внутри больниц Уханя — города, где началась эпидемия. Это указывает на то, что болезнь, которую вызывает вирус, может распространяться аэрозольным путем, пишут ученые в научном журнале Nature.
«Мы не проверяли, могут ли подобные аэрозоли заражать человека. Однако мы предполагаем, что они представляют собой еще один канал для передачи вируса. С другой стороны, наши наблюдения показывают, что средства индивидуальной защиты, вентиляция и регулярная дезинфекция помещений значительно снижают концентрацию SARS-CoV-2 в частицах аэрозолей», — пишут исследователи.
С первых дней после начала вспышки коронавируса нового типа ученые пытаются понять, как именно распространяется этот патоген. Изначально биологи предполагали, что SARS-CoV-2 может передаваться только при прямом телесном контакте, подобно возбудителям атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS, однако впоследствии выяснилось, что это не так.
Кроме того, многие китайские специалисты и их европейские коллеги предполагают, что вирус может попадать в капли аэрозолей, которые выдыхают носители SARS-CoV-2, и проникать вместе с ними в легкие других людей.
Биологи из Уханя, Гонконга и других городов Китая проверили эту теорию. Они проанализировали образцы аэрозолей, которые собирали врачи из Народной больницы Уханя и полевого госпиталя, который построили в первые дни после начала вспышки коронавирусной инфекции в КНР.
Врачи собирали подобные микрокапли жидкости не только в тех палатах, где были госпитализированы носители вируса, но и в других частях больницы, в том числе в коридорах, туалетах, кабинетах врачей и в других местах, куда вирус не должен попадать.
Анализ образцов показал, что фрагменты РНК вируса изначально были во всех этих помещениях. Особенно характерно это было для мест скопления людей, туалетов и тех помещений, где врачи переодевались. Обрывки генома SARS-CoV-2 встречались как в мелких, так и в крупных частицах аэрозолей, однако больше всего их было в каплях диаметром в 0,25−0,5 микрометра.
После введения жестких санитарных мер с учетом этих особенностей SARS-CoV-2 концентрация вирусных частиц резко снизилась во всех частях больниц, что, как надеются ученые, стало одной из причин того, почему медикам КНР удалось быстро остановить распространение коронавирусной инфекции на территории Уханя и провинции Хубэй.