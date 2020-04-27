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17:24 (мск), источник: RNS

Вирусолог рассказал о влиянии коронавируса на кишечник и почки

Коронавирус поражает кишечник, почки пациентов в среднем и тяжелом состоянии, а также взаимодействует с нервной тканью, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в эфире «России 24».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано2 992 970+74 053
Скончалось207 518+3 896
Выздоровело876 043+47 621
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Источник: Reuters

«Клиническая практика это подтвердила: выяснилось, что вирус поражает отнюдь не только дыхательные пути верхние и нижние особенно… но это и кишечник — поражает гастроинтестинальный тракт, то есть кишку. Он поражает активно почки у большинства пациентов, особенно у среднетяжелых и тяжелых, мы видим расстройство функционирования почек. Может поражать печень, описаны случаи миокардитов. И да, он взаимодействует с нервной тканью: как раз один из признаков — утрата обоняния и определенные моменты спутанности сознания у наших пациентов и так далее», — сказал Семенов.

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Вирусолог отметил, что коронавирус может вызывать спутанность обоняния: человек может держать в руках копченую колбасу и чувствовать от нее запах лимона.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 6198 — до 87 147.

За весь период выздоровели 7346 пациентов с коронавирусом, зарегистрировано 794 летальных случая.

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