Вирусолог рассказал о влиянии коронавируса на кишечник и почки

«Клиническая практика это подтвердила: выяснилось, что вирус поражает отнюдь не только дыхательные пути верхние и нижние особенно… но это и кишечник — поражает гастроинтестинальный тракт, то есть кишку. Он поражает активно почки у большинства пациентов, особенно у среднетяжелых и тяжелых, мы видим расстройство функционирования почек. Может поражать печень, описаны случаи миокардитов. И да, он взаимодействует с нервной тканью: как раз один из признаков — утрата обоняния и определенные моменты спутанности сознания у наших пациентов и так далее», — сказал Семенов.
Вирусолог отметил, что коронавирус может вызывать спутанность обоняния: человек может держать в руках копченую колбасу и чувствовать от нее запах лимона.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 6198 — до 87 147.
За весь период выздоровели 7346 пациентов с коронавирусом, зарегистрировано 794 летальных случая.