Эксперт: перелом ситуации с коронавирусом возможен в России во второй декаде мая

«Если мы вытерпим вот эти две недели, сохраним вот это социальное дистанцирование и социальную разобщенность, при всех негативных эмоциях, которые вызывает режим изоляции, то есть шанс добиться перелома уже во второй декаде мая. А если мы сейчас поедем все дружно на шашлыки, то мы можем не достигнуть плато и в июне», — сказал он.
Семенов подчеркнул, что режим самоизоляции в сегодняшних условиях является объективной необходимостью. «Это та часть ответственности, которую должны взять на себя граждане», — добавил он.
«Я ни в коем случае не предлагаю [вводить подобные меры]. Большая часть населения понимает необходимость [соблюдения ограничительных] мер», — добавил Семенов.
В качестве второго фактора он отметил принятые в РФ меры по выявлению заражений коронавирусом. «Мы наладили производство
Переболеть коронавирусом нового типа, вызвавшим пандемию, могут в общей сложности 300−500 тыс. россиян. При этом около половины зараженных перенесут инфекцию бессимптомно или в легкой форме, заявил Александр Семенов.
«Если речь идет о всех заболевших, то надо понимать, что 300 тысяч всех заболевших — это 150 [тысяч], кто выдал клиническую картину, и 150 [тысяч] — те, кто переболел малосимптомно или бессимптомно. Мы уже близки к этой цифре, поэтому в общей сложности, думаю, да», — сказал он, отвечая на вопрос, реален ли прогноз о том, что новым коронавирусом переболеют порядка 300−500 тыс. россиян.
«Когда мы все потом посчитаем, проанализируем, сделаем массовое серологическое обследование населения, посмотрим антитела у переболевших, наверное, к этой цифре подойдем», — добавил он.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
Подробный дорожный план поэтапного снятия ограничительных мер, связанных с пандемией нового коронавируса, в России проходит этап согласования и скоро будет объявлен, заявил Семенов.
«Он [план] в черновике разработан, сейчас он проходит этап согласования, и скоро он будет обязательно объявлен, потому что никто не пытается задержать вот эти вот ограничительные мероприятия хоть на один день дольше, чем это нужно, — сказал он. — Все прекрасно понимают, что нужно поддержать бизнес, поддержать экономику, поддержать население».
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