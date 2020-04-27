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17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

На траве в Альпах появилась гигантская картина (фото)

Она посвящена коронавирусу.

Художник Гийом Легрос, известный под псевдонимом Saype, создал новую огромную картину.

Произведение из биоразлагаемых материалов называется «Вне кризиса» (Beyond Crisis) и расположено на траве в швейцарских Альпах. На площади в 3 тысячи квадратных метров художник изобразил сидящую на земле девочку, рядом с которой лежат мелки и нарисована цепочка из людей, держащихся за руки.

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Отметим, что Saype специализируется на гигантских временных картинах, которые можно увидеть только с воздуха. В основном он создает обнадеживающие рисунки с детьми или взрослыми, держащимися за руки.

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Франция
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Великобритания
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Швейцария

Екатерина Гура

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