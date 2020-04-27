17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
На траве в Альпах появилась гигантская картина (фото)
Она посвящена коронавирусу.
Художник Гийом Легрос, известный под псевдонимом Saype, создал новую огромную картину.
Произведение из биоразлагаемых материалов называется «Вне кризиса» (Beyond Crisis) и расположено на траве в швейцарских Альпах. На площади в 3 тысячи квадратных метров художник изобразил сидящую на земле девочку, рядом с которой лежат мелки и нарисована цепочка из людей, держащихся за руки.
Отметим, что Saype специализируется на гигантских временных картинах, которые можно увидеть только с воздуха. В основном он создает обнадеживающие рисунки с детьми или взрослыми, держащимися за руки.
Екатерина Гура