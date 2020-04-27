17:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России
«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же», — сказала глава Роспотребнадзора в интервью «России 24» в ответ на вопрос о предложении продлить ограничения до 12 мая (цитата по ТАСС).
Как пояснила Анна Попова, России нужно пройти еще один, третий инкубационный период. После него уже можно будет обсуждать снятие действующих ограничений.
«Мы сегодня в режиме разобщения два инкубационных периода, 28−30 дней. И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале — пока еще, знаете, не очень такой уверенный, но
В России коронавирусом заболели свыше 87 тыс. человек, умерли более 700. Завтра, 28 апреля, президент Владимир Путин проведет с губернаторами совещание по ситуации с COVID-19. По словам источника «Ъ», в регионы поступила вводная не торопиться с решениями о снятии ограничений до совещания.