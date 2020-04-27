Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Проклятие чёрного золотаНасколько сильно Россия зависела от нефти при Николае II, Сталине, Хрущёве, Брежневе и Путине?
Фоторепортажи
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
20Самые удивительные места на Земле
17:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая. После этого срока их можно будет начать поэтапно снимать, но при условии, что в начале месяца все россияне будут четко соблюдать все необходимые правила, считает Попова.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано2 992 970+74 053
Скончалось207 518+3 896
Выздоровело876 043+47 621
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же», — сказала глава Роспотребнадзора в интервью «России 24» в ответ на вопрос о предложении продлить ограничения до 12 мая (цитата по ТАСС).

Что полезно знать
Если сидишь дома

Как пояснила Анна Попова, России нужно пройти еще один, третий инкубационный период. После него уже можно будет обсуждать снятие действующих ограничений.

«Мы сегодня в режиме разобщения два инкубационных периода, 28−30 дней. И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале — пока еще, знаете, не очень такой уверенный, но все-таки — закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима. Возможно. Если мы четко будем исполнять в течение трех инкубационных периодов все необходимые правила», — отметила она (цитата по «Интерфаксу»).

В России коронавирусом заболели свыше 87 тыс. человек, умерли более 700. Завтра, 28 апреля, президент Владимир Путин проведет с губернаторами совещание по ситуации с COVID-19. По словам источника «Ъ», в регионы поступила вводная не торопиться с решениями о снятии ограничений до совещания.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Корона им больше не жмет. Какие страны ослабляют карантинЗавершился самый первый в мире карантин, введенный из-за коронавируса — в китайском Ухане. Примеру готовы последовать в других городах и странах
Читайте также
Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках
Во время загрузки произошла ошибка.
07:41 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 27.04
 Последние данные по коронавирусу: Россия обогнала Китай
Главврач больницы в Коммунарке сделал важное заявление
Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Дату окончания вспышки коронавирусной инфекции в России рассчитали сингапурские ученые
ВОЗ сообщила о снижении темпов прироста заболеваемости коронавирусом в Москве и Петербурге
В России за сутки выявили 6198 случаев заражения коронавирусом
Ученые рассчитали дату окончания вспышки коронавируса в России
Вирусолог рассказал о влиянии коронавируса на кишечник и почки
В Чехии разгорелся скандал с «российскими шпионами-отравителями»
На траве в Альпах появилась гигантская картина (фото)
Вслед за коронавирусом мир ожидает потоп, засуха и голод
Следы коронавируса нашли в каплях больничных аэрозолей
Здоровье
Эксперт назвал возможные сроки завершения пандемии в России Председатель Российского респираторного общества считает, что распространение COVID-19 скоро прекратится.
Hi-Tech
Названы способы работать удаленно дешевле Разбираемся в вопросе
Авто
На что на самом деле способен новый Defender? Ответы на все вопросы о внедорожнике мы получили в суровой Намибии
Кино
Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами» Актриса снова будет соревноваться за звание лучшего танцора
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как мама-одиночка из Екатеринбурга живет на карантине (фото) Всем родителям нелегко. Но каково мамам, которые растят ребенка одни
Леди
Разлучницы: шесть артисток, которые увели чужих мужей Читай наш текст о звездных девушках-разлучницах!
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь